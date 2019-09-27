Благовещенцы жалуются, что не могут подъехать к дому из-за прокладки коммуникаций (видео)

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Жильцы нескольких домов в районе пересечения улиц Пушкина и Горького в Благовещенске терпят неудобства из-за строительства многоэтажки. На территории, прилегающей к жилым домам, рабочие прокладывают инженерные сети и тем самым, по словам амурчан, перекрывают им доступ к жилью и гаражам.

«Гараж в собственности, земля в собственности, но подъезда к дому и гаражу уже три месяца нет. К дому подъехать не можем: с одной стороны вырыли котлован, а с другой стороны в дневное время у нас стоит кран. В августе у бабушки поднялось давление, мы вызывали врача. Тот сказал, что не приедет, потому что там не проехать. Нам пришлось возить бабушку в больницу самим», – рассказала жительница дома № 55 по улице Горького Татьяна Строгонова.

«Машину приходится ставить, можно сказать, за квартал. Сельхозпродукцию, которую привозим с дачи, приходится на себе до дома тащить. Почему нам доступ перекрыли? Сейчас ни угля, ни дров не подвезти. Вдоль забора моего вообще вырыли котлован, он упал на грядки, дождь льет, и вся грязь ко мне в огород идет», – сказал житель дома № 61 по улице Горького Виктор Барсуков.

В компании, которая является застройщиком, прокомментировали ситуацию. «Производили работы согласно проекту. Но возникли временные трудности. Сейчас засыпается все, уплотняется, восстанавливается дорога. Если все нормально пойдет, то в течение двух недель закончим, большая часть дороги уже выполнена», – объяснил заместитель главного инженера компании-подрядчика.

Виктор Барсуков написал обращение в инспекцию Госстройнадзора Амурской области, где попросил обязать застройщика устранить неудобства, причиненные жителям квартала частного сектора.

«При строительстве многоквартирного дома (...) были произведены отсыпные работы. Напротив моего дома был возведен гараж, и от него отсыпали дорогу из песка. Дорогу подняли на высоту около 2 метров выше моего участка. Разграничительный ров не был смонтирован. Когда в июле пошли ливневые дожди, вся вода вместе с песком залила все грядки с овощами, и гараж утонул в воде. Стены гаража начали рушиться от сырости. Кроме этого, в данный момент ведутся земляные работы, в результате которых перерыты подъездные пути к дому и гаражу.

Прошу вас дать мне ответ: 1. Почему при проектировании строительства не были учтены моменты пользования смежных прилегающих территорий. 2. Почему застройщик не учел то, что рядом со стройкой расположен квартал, в котором живут люди и терпят неудобства от строительства многоквартирного дома», – написал благовещенец.

Исходя из документов, которые представил в редакцию Амур.инфо Виктор Барсуков, специалист инспекции провел проверку. В ответе Госстройнадзора сообщается, что работы по прокладке инженерных сетей теплоснабжения к строящейся многоэтажке ведутся в соответствии с проектом, состояние подъездных путей к гаражу и дому № 61 по улице Горького – удовлетворительное.

«Проектная документация объекта "Многоквартирный жилой дом, трансформаторная подстанция, повысительная насосная станция" в 237 квартале Благовещенска разработана ООО "Амурская проектная мастерская" имеет положительное заключение ООО "ГК РусьСтройЭкспертиза".

В соответствии с частью 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, (...) требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной безопасности, а также результатам инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Строительство вышеуказанного многоквартирного дома осуществляется (...) на основании полученных в установленном порядке разрешений на строительство (...)» – сообщается в ответе на обращение.