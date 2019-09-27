Разведенки самые развратные в танцах: откровения танцовщицы

АУДИТОРИЯ – НЕ МАЛОЛЕТКИ

– Я танцую в ночных заведениях с 19 лет. Начинала с клуба на Шевченко – Ленина (попала туда работать как раз перед его закрытием), потом мне предложили работу в другом открывшемся заведении (сейчас оно уже тоже закрыто), ну а после я перешла в мужской клуб. Там и зарплата выше, и аудитория – не малолетки, а взрослые люди, которых если и встретишь на улице или в магазине, то они сделают вид, что меня не знают. А вот всякие студенты и выпускники школ, которые ошиваются по клубам, если увидят в обычной жизни девушку, которая накануне танцевала у шеста, будут, как макаки, пальцами тыкать и громко показывать свое «я ее узнал».

ЭТО ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

– Сразу скажу, что девочки, танцующие в клубах go-go – это одно, а девочки в мужских заведениях – совершенно другое. Если в первом случае я еще поверю, что выбирают такие танцы только потому, что «нравится танцевать», то во втором случае нравиться нечему. Если девушка говорит, что ей нравится, то, скорее всего, у нее проблемы с самооценкой или психикой. Никому искренне не нравится работать в таком заведении по принципу «люблю танцевать». Здесь легкие деньги – именно это девочкам, особенно малолетним, нравится. А что? Проще часок попой покрутить у шеста вечером, чем с 9:00 до 18:00 на какой-нибудь местный шоурум за 15-20 тысяч ишачить. Для сравнения, у меня 4-5 выходов по 15 минут за ночь, и я получаю от 1 000 до 3 500 рублей.

В объявлениях, в которых говорится, что примут на работу девочек-танцовщиц и будут платить от 45 тысяч и выше, – ложь. Такие деньги могут получать только те, кто готов предложить что-то большее, чем просто танец. Давайте откровенно! У нас тут одно заведение открылось, в котором за определенную плату девочки себе и палец прилюдно засунут, куда вы захотите. Поэтому… Сами судите, откуда типа большие деньги тут. Явно не просто за красивые глаза и фигуру. Чаевые, конечно, оставляют, но не такие, как в фильмах. В Благовещенске в этом плане мужчины – жмоты. Один мне как-то во время привата 50 рублей сунул (смеется). Разве это деньги?

У большинства танцующих девочек нет нормального образования. В вуз мозгов поступить не хватило, вот и крутят попой. У меня тоже нет вышки, колледж с трудом закончила, да и ладно.

НА ЗАРАБОТКИ В КИТАЙ И ПРО ПОКОРЕНИЕ МОСКВЫ

Сейчас в Благовещенске даже на одних приват-танцах не подзаработать прилично. Оказывать услуги, выходящие за пределы танцев, я не готова. Недавно решила попробовать уехать танцевать в клубах Китая. У меня знакомая там работает. Зарплатой довольна. Вечером танцует, а днем моделью подрабатывает. Возвращаться в Благу не спешит. Сказала, поднакопит денег и уедет Москву покорять. Не в обиду ей, но чем? Там таких с красивой мордашкой из провинций – уйма. Лучше уж шоурум очередной китайский открыть в городе, чем торговать своим телом на Западе, в поиске толстого кошелька.

ПРО НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

Огромный минус такой работы – никогда не знаешь, когда она закончится. Танцовщиц очень часто меняют. Если спустя год тебя не попросили уйти – удача! Но чтобы задержаться, необходимо не только иметь приятную внешность, но и уметь «жечь». Умеешь садиться на шпагат – уже плюс в твою сторону. Мне в этом плане легко, так как с детства занималась танцами, поэтому пластичная от природы. С пилоном подружилась относительно недавно, до этого были годы тренировок. Но оно того стоит, чтобы задержаться в такой ночной среде.

СТИЛЬ «ПОРНУХА»

Есть у нас разведенка, которая в прямом смысле ходячая затасканная такая «порнуха». Что в жизни, что в танце. Но преподносит себя как царицу. Поговаривают, что многие разведенки – самые развратные танцовщицы. То ли от обиды на мужа пытаются таким образом самой себе доказать, что есть порох в пороховницах, то ли просто в страхе не остаться одной лезут на каждого. Не знаю, не могу сказать точно. Брошенки, кстати, тоже отжигают так, что мне почему-то порой за них стыдно.

ХОЧУ – ЛАПАЮ

Ужасно и неприятно, когда посетители распускают руки. Кто-то от того, что просто хочет это делать, кто-то – из-за того, что перепил. Некоторые считают, что, если мужское заведение, значит, все девушки здесь легкого поведения. Но у нас с этим все строго. Во-первых, охрана следит за тем, чтобы нас не лапали, во-вторых, узнают, что была связь с посетителем вне заведения, уволят. Некоторые девочки на свой страх и риск нарушают последнее правило. Да чего там скрывать, я тоже с одним встречалась кофе попить. Думала, знаешь, как в фильмах: судьба – сейчас ради него даже танцы брошу, а он тупо хотел бесплатно меня… Ну, ты поняла.

О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

На данный момент у меня нет молодого человека. Да и не представляю, если он появится, как мне сообщать ему о своей работе. Нормальный парень не воспримет это адекватно и либо пошлет, либо поставит требование – завязывать. Да я и не против. Но, честно, куда мне идти? Продавцом в магазин? А если парень меня кинет, то я без нормального заработка останусь. Поэтому, пока позволяет мой возраст, не стремлюсь к серьезным отношениям. Хотя есть один взрослый клиент нашего заведения, положивший на меня глаз. Но женат. Мы ведь все понимаем, что от жены ко мне не уйдет. Значит, мне такой не нужен. Ушел бы – может, стала бы с ним встречаться. Ну а что? Кто-то расходится, а кто-то сходится.

О РОДИТЕЛЯХ

Мои родители живут в Амурской области, но не в Благовещенске. И отчасти я этому рада. Они не знают, где работаю. И не хочу им этого говорить. Как любые нормальные родители они адекватно мою занятость не воспримут. А мне бы не хотелось, чтобы они думали стереотипами: мол, если танцует в мужском клубе, значит, распутная. Да, у нас откровенные наряды, но это лишь образ.

О МОРАЛИ

Раньше мне было некомфортно от одной только мысли, что скоро вечер, нужно будет надевать нижнее белье и выходить на публику, но сейчас мне пофиг. Мы ведь на пляже тоже полуголые ходим, так в чем разница? Только в том, что я танцую и получаю за это деньги. Кто-то сейчас скажет: «Проститутка» или «Ну-ну, знаем, как вы просто танцуете». А я отвечу: «Зато не впахиваю как ломовая лошадь с графиком 5/2 и с зарплатой в 15-20 тысяч».