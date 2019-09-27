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27сентября
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Женщина покрылась личинками из-за мужа и умерла

Женщина покрылась личинками из-за мужа и умерла
Фото: ru.depositphotos.com

Мужчина оставил умирать больную раком жену в ужасных условиях и поплатился за это. Суд признал его виновным в смерти женщины.

Муж и жена жили в Ливерпуле. В 2017 году мужчина пришел в местную больницу и сообщил, что жене стало плохо и она упала. Он рассказал медикам, что не мог вызвать скорую, так как телефон в доме отсутствует. Врачи приехали к женщине в дом и были в шоке от условий и внешнего вида пациентки. По их словам, это «худшее состояние, которое они когда-либо видели».

61-летняя Валери Уоллах сидела в заваленной мусором и хламом комнате. На ее теле были пролежни, между складками кожи завелись личинки, отметили медики. Тело пациентки было в фекалиях и моче, ее кожа местами отваливалась. Женщину сразу госпитализировали, однако она скончалась через 19 дней. Причиной смерти стал сепсис, который развился из-за пролежней. На обследовании врачи узнали, что женщина была больна раком молочной железы.

Доктора добавили, что, когда сообщили в больнице мужу о вероятной смерти супруги, он попросил разобраться с собственной проблемой и начал жаловаться, что вот уже несколько недель его мучает запор, сообщает «Лента.ру».

На суде мужчина отрицал свою вину и сказал, что обижен на обвинения. Уоллах объяснил беспорядок в доме неопрятностью и сказал, что не знал о состоянии жены. 26 сентября 2019 года суд присяжных признал англичанина виновным в непредумышленном убийстве по неосторожности. Все время до вынесения приговора мужчина продолжал жить в том же доме, где жил с больной женой.

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#криминал #происшествия

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