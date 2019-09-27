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27сентября
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Олег Кожемяко выбрал регоператора для выдачи жилищного кредита под 2 % в Приморье уже в текущем году

Олег Кожемяко выбрал регоператора для выдачи жилищного кредита под 2 % в Приморье уже в текущем году
Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал распоряжение о выборе регионального оператора по реализации в регионе проекта «Дальневосточная ипотека» под 2 %, одобренного президентом. Оператором, согласно распоряжение, будет корпорация развития жилищного строительства (КРЖС).

«Предполагается, что уже с этого года ипотечный жилищный кредит под 2% годовых будет выдаваться для приобретения в период до 1 января 2025 года жилья на первичном рынке молодым семьям или на строительство дома – участникам программы «Дальневосточный гектар»», – сообщает пресс-служба региона.

«Согласно распоряжению губернатора края Олега Кожемяко, им стало акционерное общество «Корпорация развития жилищного строительства», – подвердили в департаменте градостроительства Приморья.

КРЖС создано в 2016 году из «Приморского ипотечного агентства». Корпорация расширила свою деятельность по сравнению с агентством и сейчас занимается предоставлением ипотечных займов жителям Приморья, рефинансированием действующих ипотечных кредитов и повышением финансовой грамотности населения. В сфере деятельности компании находится весь круг вопросов, относящихся к ипотеке и рынку недвижимости, пишет ТАСС.

Владимир Путин на пленарном заседании пятого Восточного экономического форума, которое прошло во Владивостоке 5 сентября, предложил использовать в качестве источника финансирования проекта средства госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие ДФО» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Президент дал поручение Правительству до 15 декабря подготовить соответствующие поправки в законодательство РФ.

Условием получения льготной ипотеки под 2 % годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной квартире.

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#Дальний Восток #строительство

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