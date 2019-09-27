В Благовещенске авто чуть не угодило в яму, появившуюся из-за порыва на теплосетях (видео)

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В Благовещенске во дворе дома № 45/5 по улице Студенческой случился порыв на теплосетях. Вода подмыла дорожное полотно, асфальт провалился, и образовался провал. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщил житель многоквартирного дома, рядом с которым произошла коммунальная авария.

Мужчина рассказал, что примерно в 7:30 он сообщил о произошедшем в управляющую компанию, оттуда заявку передали в АКС.

«Кусок асфальта провалился величиной с колодец. Это парковочное место, и вот переднее колесо одной из машин уже висело над ямой. Как-то вот получилось удачно выехать, выскочить успели. На аварийном участке до сих пор техники никакой нет, аварийной службы нет, из ямы парит, и слышно, как шумит вода», – поделился благовещенец.

В результате аварии люди остались без воды. В Амурских коммунальных сетях пояснили, что о проблеме специалисты знают и выясняют причину.

«В данном районе произошла техническая неисправность на теплосетях. Специалисты подразделения теплоснабжения АКС уже занимаются проблемой. На объекте ведутся работы, специалисты выясняют причину. После устранения дефектов вода восстановится», – прокомментировали в АКС.