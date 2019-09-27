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Суд наказал штрафом 19-летнего амурчанина-уклониста

Суд наказал штрафом 19-летнего амурчанина-уклониста
Фото: pixabay.com

25 сентября в Завитинске суд вынес приговор 19-летнему жителю города. Он был признан виновным в уклонении от призыва на военную службу.

Установлено, что амурчанин, получив 17 мая 2019 года повестку из военкомата о необходимости явки 22 мая для призыва на военную службу, проигнорировал ее. При этом молодой человек не подтвердил «уважительность причины своей неявки», сообщает прокуратура Амурской области.

После повторного уведомления 21 июня 2019 года амурчанин снова не явился в военкомат и не представил соответствующие документы.

Суд при назначении наказания учел, в частности, признание парнем вины и чистосердечное раскаяние в содеянном. Молодому человеку назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Данный приговор в законную силу еще не вступил.

Осенний призыв в армию стартует в России 1 октября.

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#военные #Завитинск #происшествия #суды

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