Магнитная буря в выходные накроет Землю

Магнитная буря обрушится на Землю в выходные, 28 и 29 сентября. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По словам астрономов, солнечный ветер ожидается 28 и 29 сентября. В субботу ее интенсивность будет средней, в воскресенье – относительно слабой, сообщает агентство городских новостей «Москва». В понедельник, 30 сентября, магнитосфера Земли все еще будет возбужденной.

Фото: tesis.lebedev.ru

«На Солнце происходят корональные выбросы и оттуда летят частицы — это солнечный ветер. Если солнечный ветер направляется к Земле, то у Земли происходит магнитная буря — взаимодействие с этим солнечным ветром, такая ответная реакция, из-за чего мы видим полярные сияния», — рассказал корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.

Как всегда в этих случаях, медики рекомендуют метеочувствительным людям держать под рукой лекарства, пишет НСН. В случае если у человека наблюдается повышенное давление, то необходимо принимать понижающие его препараты, показанные ранее. Если проблемы есть с повышенной возбудимостью, то лучше всего подойдут чаи и успокаивающие средства.

До этого сильная магнитная буря была зафиксирована в мае, ее уровень составил три из пяти максимальных. Такие бури встречаются раз в 10–20 лет. Вторая по силе магнитная буря обрушилась на Землю 2 сентября, пишут «Известия».

Фото: tesis.lebedev.ru