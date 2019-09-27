В благовещенском ОКЦ дадут консультации по вопросам материнского капитала

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28 сентября с 10 до 16 часов в Общественно-культурном центре Благовещенска пройдет специализированная «Ярмарка жилья». На вопросы посетителей ответят представители компаний-застройщиков, кредитных организаций, агентств недвижимости, налоговой службы, отделения ПФР.

Людей проконсультируют, в частности, по вопросам, связанным с использованием материнского капитала. В 2007 году в России начала действовать программа поддержки семей, имеющих детей. Тогда за второго (последующего) рожденного или усыновленного ребенка государство начало выплачивать по 250 тысяч рублей. На сегодняшний день сумма сертификата достигла уже 453 026 рублей. За 12 лет материнский капитал получили более 57 тысяч амурских семей. Около 40 % из них полностью распорядились средствами, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

Все годы самым популярным направлением расходования материнского капитала у амурских семей является приобретение и строительство жилья, а также оплата ипотечных кредитов. На эти цели средства направили 30 645 семей на общую сумму более 11,7 миллиарда рублей.

Помимо улучшения жилищных условий и погашения ипотечных кредитов, материнский капитал можно использовать на оплату образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Горячая линия отделения ПФР по Амурской области – 8 (4162) 202-400.