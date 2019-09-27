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27сентября
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сегодня, 10:20 0

Амурские заключенные будут изготавливать мусорные контейнеры

Амурские заключенные будут изготавливать мусорные контейнеры
Фото: pixabay.com

Амурские заключенные будут изготавливать контейнеры для твердых коммунальных отходов. Соответствующий контракт амурское УФСИН заключило в рамках сотрудничества с коммерческими организациями.

Заказ на оказание услуг по изготовлению мусорных баков размещен в исправительной колонии № 8. Весь производственный процесс происходит в учреждении. Колония имеет возможность на собственном оборудовании выполнить весь цикл работ по резке, обработке и сварке металла.

По информации пресс-службы амурского УФСИН, на производстве трудоустроены осужденные, прошедшие обучение и подготовку в профессиональном образовательном учреждении, расположенном в колонии. Они имеют возможность получать зарплату, из которой погашают иски потерпевшим от преступлений.

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#мусор #производство

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