В Хабаровске экстренно сел Boeing, летевший из Вены в Токио

Самолет Boeing, летевший из Вены в Токио, почти с 200 пассажирами на борту, совершил аварийную незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска. Происшествие случилось в 6:12 по хабаровскому времени.

Пострадавших в результате ЧП нет, сообщили ТАСС в аэропорту города. Пассажиров заберет самолет из Японии. «На борту 194 пассажира, из них один ребенок, 12 членов экипажа, за ними прилетит самолет из Токио», – сказал представитель аэропорта.

Аварийную посадку совершил рейс 206 японской авиакомпании ANA.

«Причина – падение давления масла в одном из двигателей», – сообщил представитель аэропорта. К посадке привлекались аварийные службы аэропорта, она прошла успешно, пострадавших нет.

По уточненным данным, резервный борт из Токио прилетит в Хабаровск в 16:30 по местному времени.

«Пассажиры в настоящее время размещаются в международном терминале. В гостинице их разместить нельзя ввиду пограничных ограничений. В международном терминале они будут находиться до прилета резервного борта авиакомпании, ориентировочно прилет назначен на 16:30. Питание для пассажиров организовано», – прокомментировал представитель пресс-службы аэропорта.

В управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщили ТАСС, что судно село экстренно.