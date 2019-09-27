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27сентября
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сегодня, 10:19 2

В Хабаровске экстренно сел Boeing, летевший из Вены в Токио

В Хабаровске экстренно сел Boeing, летевший из Вены в Токио
Фото: https://www.instagram.com/bukinalexander/

Самолет Boeing, летевший из Вены в Токио, почти с 200 пассажирами на борту, совершил аварийную незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска. Происшествие случилось в 6:12 по хабаровскому времени.

Пострадавших в результате ЧП нет, сообщили ТАСС в аэропорту города. Пассажиров заберет самолет из Японии. «На борту 194 пассажира, из них один ребенок, 12 членов экипажа, за ними прилетит самолет из Токио», – сказал представитель аэропорта.

Аварийную посадку совершил рейс 206 японской авиакомпании ANA.

«Причина – падение давления масла в одном из двигателей», – сообщил представитель аэропорта. К посадке привлекались аварийные службы аэропорта, она прошла успешно, пострадавших нет.

По уточненным данным, резервный борт из Токио прилетит в Хабаровск в 16:30 по местному времени.

«Пассажиры в настоящее время размещаются в международном терминале. В гостинице их разместить нельзя ввиду пограничных ограничений. В международном терминале они будут находиться до прилета резервного борта авиакомпании, ориентировочно прилет назначен на 16:30. Питание для пассажиров организовано», – прокомментировал представитель пресс-службы аэропорта.

В управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщили ТАСС, что судно село экстренно.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Видел я этот международный терминал, бывал, сараишка.

  • строгость

    строгость
    56 минут назад

    ТерминаторВидел я этот международный терминал, бывал, сараишка.


    да лучше нашего будет

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