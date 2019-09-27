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27сентября
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сегодня, 10:11 0

Дома в зоне паводка на Дальнем Востоке обследуют в два этапа

Дома в зоне паводка на Дальнем Востоке обследуют в два этапа
Фото: Амур.инфо

Дома, попавшие в зону подтопления на Дальнем Востоке, будут обследованы в два этапа – до 1 октября 2019 года будет представлена отчетность об осмотре строений на территориях, где вода уже сошла. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на селекторном совещании с представителями Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области.

По словам министра, в некоторых регионах есть территории, на которых еще стоит вода, соответственно нет возможности оценить там состояние домов. «Мы предлагаем не ждать схода воды, а представить отчетность по тем домам, которые уже осмотрены», – цитирует Владимира Якушева «Строительная газета». Он добавил, что регионам необходимо как можно скорее получить финансирование на восстановление жилищного фонда и соцобъектов.

Глава Минстроя России сказал, что по зданиям, которые до сих пор находятся на затопленных территориях, будет проведен второй этап оценочных работ, по результатам которого финансирование на восстановление регионам будет доведено вторым траншем.

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#наводнение

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