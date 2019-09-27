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27сентября
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В Приамурье подростков приглашают выйти на фотокросс

В Приамурье подростков приглашают выйти на фотокросс
Фото: ПАО МТС

28 сентября детей всей страны, в том числе юных амурчан, которые увлекаются фотографией, приглашают выйти на улицы родного города и запечатлеть современный мир. Лучшие снимки лягут в основу фотовыставки «Поколение мира», которая будет открыта в 2020 году и посвящена 75-летию Победы.

Это совместный проект МТС и «РУСС ПРЕСС ФОТО». Участникам предлагается за одни сутки запечатлеть моменты жизни родного региона: лица, традиции, пейзажи, культурные особенности, технологии и инновации, профессии. Затем, до 5 октября 2019 года, снимки необходимо загрузить на сайт pokolenie.mts.ru в раздел «Поколение мира». Мастера проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» отсмотрят все полученные работы и лучшие из них выберут для экспозиции, в которую также войдут исторические снимки военных лет. Вместе с тем, жюри выберет одного победителя, который дополнительно получит от МТС поездку в Москву на недельную стажировку с мастерами фоторепортажа.

Подготовиться к фотокроссу и развить навыки репортажной съемки участники могут с помощью бесплатной обучающей программы по фотонаправлению. Список образовательных мероприятий в рамках проекта доступен на сайте «Поколения М».

«Главная идея фотопроекта – запечатлеть современную Россию со всеми ее уникальными культурными, географическими и природными особенностями глазами молодого поколения – “Поколения мира”. С их помощью мы хотим показать тот мир, который стал возможен благодаря героическим усилиям и жертвам, совершенным прабабушками и прадедушками сегодняшних школьников. Символично, что мы запускаем проект в 2019 году, в восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны, а итоговая выставка будет представлена к 75-летию Победы в 2020 году, который официально объявлен Годом памяти и славы. Мы призываем всех неравнодушных и увлеченных фотографией ребят искать интересные сюжеты, снимать родной город и участвовать в нашем совместном с МТС проекте», – прокомментировал руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василий Прудников.

«Шестой год мы сотрудничаем с культурным проектом “РУСС ПРЕСС ФОТО”, мастера которого в рамках нашего проекта “Поколение М” уже открыли по всей стране сотни по-настоящему талантливых молодых фотографов. В этом году мы решили дать ребятам особенное задание, которое позволит им узнать больше об истории родного города, о местах, связанных с Великой Отечественной войной, задуматься о том, какими усилиями создавался современный мир. В рамках проекта мы запускаем бесплатную образовательную программу по фотонаправлению, как в офлайне, так и в онлайне, чтобы развиваться мог каждый ребенок, независимо от места проживания и социального статуса родителей. Более того, все участники проекта станут частью большого благотворительного движения и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам», – рассказала руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта «Поколение М» Екатерина Филатова.

Все загруженные на сайт проекта работы, а также лайки и репосты в социальных сетях «Поколения М» МТС переведет в реальные деньги по курсу 1 действие – 1 рубль и направит на срочные операции детям. В рамках «Поколения М» было собрано 18 миллионов рублей. Средства направлены на помощь 57 детям, сообщает пресс-служба ПАО «МТС».

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#конкурсы #спорт

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Комментарии
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  • Oddlord

    Oddlord
    1 час назад

    снова СМСки на лечение детей

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