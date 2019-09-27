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27сентября
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сегодня, 10:06 0

Россиянам придется регистрировать квадрокоптеры с 27 сентября

Россиянам придется регистрировать квадрокоптеры с 27 сентября
Фото: pixabay.com

С 27 сентября россиянам необходимо будет регистрировать дроны. В силу вступают поправки в Воздушный кодекс РФ об обязательной регистрации беспилотников. Квадрокоптеры, которые уже эксплуатируют, нужно будет ставить на учет в течение месяца со дня вступления в силу новых правил.

Летательные аппараты, купленные в России или ввезенные в страну после вступления в силу правил учета, необходимо будет поставить на учет в течение 10 дней. Согласно новым правилам, в заявлении на регистрацию летающего беспилотника весом от 250 граммов до 30 килограммов нужно будет указать его наименование, страну-изготовителя, серийный номер, название производителя, год изготовления, максимальную взлетную массу, тип и количество двигателей.

В июле текущего года президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за полеты дронов над запрещенными территориями. За нарушение правил использования воздушного пространства гражданами штраф составит от 20 тысяч до 50 тысяч, для должностных лиц – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Если правила нарушило юридическое лицо, организация заплатит от 250 тысяч до 300 тысяч. Юридические лица могут столкнуться также с административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

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#закон #транспорт

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