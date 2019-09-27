У меня пошли мурашки: Ольга Бузова дала концерт в Благовещенске (фото, видео)

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Концерт Ольги Бузовой, который прошел в Grand Arena Ostrova, длился чуть больше двух часов. Во время выступления разгоряченные поклонники пританцовывали, прыгали и пели песни вместе с артисткой. Они дарили Ольге большие и маленькие букеты, мягкие игрушки, сувениры.

«Был такой момент, когда концерт уже подходил к концу, началась музыка очередной ее песни, и единственный раз за все мероприятие у меня пошли мурашки по коже. В остальном – обычный концерт. Было анонсировано, что привезли шоу, но шоу не было никакого. Единственное, парни у нее хорошо танцевали», – рассказал благовещенец Игорь Меметов.

На концерте он присутствовал в качестве охранника. По оценке благовещенца, на мероприятие пришло около 800 человек. «95 % из них – это дети и подростки. Входной билет был от 12 лет, но там были дети и младше», – рассказал Игорь.

После концерта некоторым поклонникам московской звезды удалось с ней встретиться, сделать фотографию и получить автограф. Вместе с фанатами Бузова спела свою песню «Водица».

«Она вышла уже после концерта, ее ждала куча людей – около 30 человек. Это были люди из фан-клуба Оли Бузовой и ее поклонники с концерта. Фанаты подходили, просили сфотографироваться, удалось это сделать только паре человек. Большей части людей она просто раздала автографы. Потом фан-группа запела песню, Оля подключилась и тоже стала петь вместе с ними», – подытожил благовещенец.

Видео встречи Бузова разместила в своем инстаграм-аккаунте. Звезда намекнула, что это не последний ее визит в Благовещенск.

«Благовещенск, мои хорошие, прошёл год, и мы встретились. Вы снова здесь со мной, мои любимые. Вас стало ещё больше. Какой душевный, потрясающий был концерт. А сколько подарков, цветов, игрушек, сувениров! Спасибо большое! А самое главное – это Ваша любовь и счастливые улыбки. Я не прощаюсь, Благовещенск, а говорю Вам, мои люди, до новой, скорой встречи! Всегда Ваша Оля», – написала она.