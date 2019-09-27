Педагога уволили из-за эротических фото двадцатилетней давности

В Магнитогорске директор детско-юношеского центра «Максимум» уволила педагога из-за эротических фотографий, которые были сделаны совместно с мужем 20 лет назад. Педагог Екатерина Конопенко считает, что причиной увольнения стали не фото, а личная неприязнь.

В интервью 74.ru, она рассказала, что настоящей причиной увольнения является конфликт с директором центра Еленой Севилькаевой. Екатерина называется себя моделью, поэтессой и перформером. В Сети она больше известна под псевдонимом Катя Ганеша. Фото и видеоматериалы, из-за которых ее уволили, были сделаны в 2000 году в рамках культурного проекта «Эксперимент».

Они были направлены руководством центра в прокуратуру и СК как пропагандирующие насилие. По решению прокуратуры Екатерина была уволена за аморальность.

«В ходе проверки установлено, что в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины (мужа) в обнаженных видах, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся», – рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Екатерина Конопенко не согласна с такой формулировкой. Она подчеркнула, что этот проект освещался в свое время во всех СМИ города и не был признан аморальным.

«Я говорю директору: „У вас есть заключения экспертов?“ Она отвечает, что нет. Тогда на основании чего вы приняли решение? На основании, пардон, вашего личного ко мне отношения?» – рассказал педагог.

Увольнением дело не закончилось. Конопенко и ее 17-летнюю дочь вызывали в полицию, так как обнаружились снимки маленькой девочки с оружием в руках.

«Установлено, что снимки сделаны более 10 лет назад. Во время фотосессии в отношении несовершеннолетней противоправных деяний не совершалось. Снимки сделаны в рамках художественной фотосессии», – сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В беседе с «360» Екатерина рассказала, что ее уволили из-за стихов, которые являются сплавом русской литературы, индуизма и философии ницшеанства.

«Вот из-за чего меня уволили и продолжают нещадно травить до сих пор… Свободное творчество против принудительной казенщины», – считает поэтесса.

«И последнее – самое главное: администрацию города раздражает, что я грамотный человек и могу защитить себя с помощью закона. Отстаиваю свои права», – подчеркнула в беседе педагог.

Также она заявила, что была готова к увольнению, так как ждала его.