Благовещенск станет чище

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В Благовещенске снова проходит акция «Чистый город». Период ее проведения – с 26 сентября по 25 октября.

Руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения необходимо будет провести: очистку прилегающей территории в границах 15 метров от листвы, мусора, включая гостевую стоянку; покраску (помывку), установку урн; приведение в надлежащее состояние вывесок, фасадов и ограждений; демонтаж баннеров в ненадлежащем состоянии (с устаревшей информацией); приведение в надлежащее состояние дорожного покрытия при наличии ям на парковочных стоянках и на прилегающих подъездах; субботник с привлечением всех сотрудников предприятия.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, мусор, собранный в рамках акции «Чистый город», принимается на полигоне твердых бытовых отходов по адресу: 10-й километр Новотроицкого шоссе, ежедневно с 07:00 до 19:00.