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27сентября
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сегодня, 09:35 5

Благовещенск станет чище

Благовещенск станет чище
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске снова проходит акция «Чистый город». Период ее проведения – с 26 сентября по 25 октября.

Руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения необходимо будет провести: очистку прилегающей территории в границах 15 метров от листвы, мусора, включая гостевую стоянку; покраску (помывку), установку урн; приведение в надлежащее состояние вывесок, фасадов и ограждений; демонтаж баннеров в ненадлежащем состоянии (с устаревшей информацией); приведение в надлежащее состояние дорожного покрытия при наличии ям на парковочных стоянках и на прилегающих подъездах; субботник с привлечением всех сотрудников предприятия.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, мусор, собранный в рамках акции «Чистый город», принимается на полигоне твердых бытовых отходов по адресу: 10-й километр Новотроицкого шоссе, ежедневно с 07:00 до 19:00.

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Комментарии
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  • Darina 2016

    Darina 2016
    1 час назад

    Мало того что за коммунальные организации, которые за это получают деньги убери, так еще за организацию которая получает не малые деньги за вывоз мусора вывези на 10 км. МОЛОДЦЫ...

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    станет?? всё обещают))) должно по умолчанию так быть!!!!! Организации есть, деньги получают, нужно просто делать свою работу!!!!! а не писать про это, Одни обещания и лозунги

  • Oddlord

    Oddlord
    1 час назад

    ещё и листики не опали

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Ладно листву собрать, мусор , но: "... приведение в надлежащее состояние дорожного покрытия при наличии ям на парковочных стоянках и на прилегающих подъездах...", фраза - ЗАЧЁТ(!). На следующий год скажут" "Покупайте асфальт и асфальтируйте сами".

  • Noir

    Noir
    23 минуты назад

    Kadet_84

    Ладно листву собрать, мусор , но: "... приведение в надлежащее состояние дорожного покрытия при наличии ям на парковочных стоянках и на прилегающих подъездах...", фраза - ЗАЧЁТ(!). На следующий год скажут" "Покупайте асфальт и асфальтируйте сами".



    А разве этой фразой не сказали?

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