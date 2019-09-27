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27сентября
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сегодня, 09:34 0

В Новобурейском на рабочем месте убита женщина

В Новобурейском на рабочем месте убита женщина
Фото: ru.depositphotos.com

В поселке Новобурейский Амурской области убита женщина. Тело погибшей обнаружила коллега прямо на рабочем месте. Это произошло в четверг, 26 сентября, около 11 часов утра.

Известно, что женщина работала в обществе с ограниченной ответственностью. Наименование организации не разглашается.

«Обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Даны поручения на установление лица, причастного к совершению преступления», – прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

В мессенджерах и соцсетях тем временем распространяется ориентировка на мужа погибшей женщины. Его местонахождение устанавливают сотрудники полиции. В описании подозреваемого говорится о том, что мужчина 1989 года рождения является уроженцем Тынды, проживает в Прогрессе. Может находиться в Благовещенске. На вид мужчине 35 лет, рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие, темно-русые.

В полиции корреспонденту Амур.инфо пообещали прокомментировать, является ли ориентировка подлинной.

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#криминал #происшествия

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