Условием ипотеки под 2 % в ДФО может стать проживание в купленной квартире

Условием получения льготной ипотеки под 2 % годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной квартире. На данный момент для запуска программы разрабатывается документация.

«Надо будет просто прописать критерии. Президент говорил про молодые семьи, нужно будет прописать, что такое "молодая семья". И очевидно, что мы, наверное, будем (вносить – Прим.ред.) туда какой-то критерий, чтобы люди, которые получили эту ипотеку, должны там какое-то время жить. Не хотелось бы, чтобы люди взяли ипотеку (под 2 % – Прим.ред.) купили квартиру, продали ее и купили квартиру в Московской области», – сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Каким будет обязательный срок проживания в купленной по льготной программе квартире, сейчас обсуждается, сообщает ТАСС. Субсидирование программы потребует около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2020 году и до 7 миллиардов рублей в год к 2025-2026 годам, отметил Моисеев.

«Главное сейчас успеть в поправки к бюджету 2019 года, чтобы успеть деньги на это дело выделить. Я думаю, что в 2019 году потребуются минимальные суммы, фактически за этот год мы будем платить за ипотеку, выданную в ноябре. То есть на этот год потребуется, может быть, 100 миллионов рублей», – рассказал замминистра.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 15 декабря разработать поправки в законодательство по снижению ставок ипотеки для молодых семей в ДФО до 2 % годовых.

Ожидается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство домов на земельных участках, выделенных по программе «Дальневосточный гектар».