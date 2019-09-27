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27сентября
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сегодня, 09:20 6

Условием ипотеки под 2 % в ДФО может стать проживание в купленной квартире

Условием ипотеки под 2 % в ДФО может стать проживание в купленной квартире
Фото: ru.depositphotos.com

Условием получения льготной ипотеки под 2 % годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной квартире. На данный момент для запуска программы разрабатывается документация.

«Надо будет просто прописать критерии. Президент говорил про молодые семьи, нужно будет прописать, что такое "молодая семья". И очевидно, что мы, наверное, будем (вносить – Прим.ред.) туда какой-то критерий, чтобы люди, которые получили эту ипотеку, должны там какое-то время жить. Не хотелось бы, чтобы люди взяли ипотеку (под 2 % – Прим.ред.) купили квартиру, продали ее и купили квартиру в Московской области», – сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Каким будет обязательный срок проживания в купленной по льготной программе квартире, сейчас обсуждается, сообщает ТАСС. Субсидирование программы потребует около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета в 2020 году и до 7 миллиардов рублей в год к 2025-2026 годам, отметил Моисеев.

«Главное сейчас успеть в поправки к бюджету 2019 года, чтобы успеть деньги на это дело выделить. Я думаю, что в 2019 году потребуются минимальные суммы, фактически за этот год мы будем платить за ипотеку, выданную в ноябре. То есть на этот год потребуется, может быть, 100 миллионов рублей», – рассказал замминистра.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 15 декабря разработать поправки в законодательство по снижению ставок ипотеки для молодых семей в ДФО до 2 % годовых.

Ожидается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство домов на земельных участках, выделенных по программе «Дальневосточный гектар».

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#Дальний Восток #строительство

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Обязанность у участкового каждый день всей семьёй отмечаться пропишите, не отметился хоть раз 20% в год получи ипотеку, а нарушителю административный арест лет так на 10-15, точно закрепятся тогда дальневосточники в регионе, не сбегут.

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    А как ее продашь, если она в ипотеке?

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Власть давно окружила себя юристами в несколько рядов и страхуется всюду после каждой запятой от своих же граждан! Видя, как всё это делается, на что идёт расчёт, а именно привязать, закрепить к определённой территории, понимаешь, лучше не связываться, не привязываться обязательствами, ведь за всё придётся платить в итоге тому, кто подписался на данные условия.

  • Noir

    Noir
    40 минут назад

    Нельзя просто так дать ипотеку под 2%. Уверен что условия будут такие что выгоднее будет брать обычную ипотеку.

  • Oddlord

    Oddlord
    28 минут назад

    стоимость квадрата по этой ипотеке будет заоблачной

  • Алекsей

    Алекsей
    19 минут назад

    Noir

    Нельзя просто так дать ипотеку под 2%. Уверен что условия будут такие что выгоднее будет брать обычную ипотеку.

    При любом раскладе абсолютная кабала, брал, знаю. А здесь ещё возможно и доп. обязательства крепостного характера. Государство и плюс банк получат всё что им нужно с гражданина, подписавшего обязательства.

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