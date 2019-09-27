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27сентября
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сегодня, 08:55 1

Ради ста рублей: в Благовещенске такси объехало пробку за двойной сплошной (видео)

Ради ста рублей: в Благовещенске такси объехало пробку за двойной сплошной (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик skaner28 опубликовал видео дорожного инцидента, который произошел в Благовещенске. Удалось запечатлеть нарушение Правил дорожного движения со стороны водителя такси.

Как видно на кадрах, легковушка проехала по встречной полосе за двойной сплошной. Водитель сделал это, чтобы не терять времени из-за дорожного затора.

«И все это, образно, ради ста рублей. Жизнь дороже», – заметил один из пользователей Инстаграма.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    А то кроме него больше никто так не делал))

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