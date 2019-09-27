Ради ста рублей: в Благовещенске такси объехало пробку за двойной сплошной (видео)

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик skaner28 опубликовал видео дорожного инцидента, который произошел в Благовещенске. Удалось запечатлеть нарушение Правил дорожного движения со стороны водителя такси.

Как видно на кадрах, легковушка проехала по встречной полосе за двойной сплошной. Водитель сделал это, чтобы не терять времени из-за дорожного затора.

«И все это, образно, ради ста рублей. Жизнь дороже», – заметил один из пользователей Инстаграма.