Россиянам запретят курить на балконах с 1 октября

Изменения в правила инициировало МЧС. «Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — заявили агентству в ведомстве. Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Кроме того, установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Последние, в частности, будут обязаны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае возгорания. В больницах палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут оборудованы на первых этажах.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября текущего года.