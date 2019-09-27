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27сентября
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сегодня, 07:50 16

Россиянам запретят курить на балконах с 1 октября

Россиянам запретят курить на балконах с 1 октября
Фото: www.google.com

Российское правительство утвердило изменения в правила противопожарной безопасности. Они предусматривают введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Изменения в правила инициировало МЧС. «Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — заявили агентству в ведомстве. Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Кроме того, установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Последние, в частности, будут обязаны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае возгорания. В больницах палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут оборудованы на первых этажах.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября текущего года.

Просмотров всего: 2283

#закон

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    3 часа назад

    А в квартирах т.е. по-прежнему можно курить и зажигать свечи?

    Логика-аа !!! © Красный циник

  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    то есть все детские больницы вдруг в одночасье станут одноэтажными. АОДКБ позовите когда начнете трансформироваться

  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    Российское правительство в поле и пахать на нем вместо трактора, чтобы дурь из башки вышибить. Как можно палаты для детей сделать на 1-м этаже, ппц во мозг ошалелый уже от безделья. Как прям в поговорке про того кота...

  • Мапа

    Мапа
    3 часа назад

    Мапа

    А в квартирах т.е. по-прежнему можно курить и зажигать свечи?

    Логика-аа !!! © Красный циник



    Хотя эта новость может и фейк. Нет там ничего ни про курение, ни про свечи.

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. N 1216 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

    https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1295786/



    4. Пункт 90 дополнить абзацем следующего содержания: "Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.".

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~В больницах палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут оборудованы на первых этажах.



    И как они это собираются делать? О_О

  • Врангель

    Врангель
    3 часа назад

    Мапа

    Мапа

    А в квартирах т.е. по-прежнему можно курить и зажигать свечи?

    Логика-аа !!! © Красный циник



    Хотя эта новость может и фейк. Нет там ничего ни про курение, ни про свечи.

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. N 1216 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

    https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1295786/



    4. Пункт 90 дополнить абзацем следующего содержания: "Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.".





    А я думаю где учился тот, кто бегущую строку на дожде пишет: "запретят закуривать на балконах". А оказывается все верно. Только если курящего еще можно при желании поймать, а вот закуривающего уже проблематично.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Кто будет контролировать исполнение этого запрета? Пожарники будут врываться в квартиры и бежать на балкон с проверкой не курит ли там кто?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Gorojanka

    Кто будет контролировать исполнение этого запрета? Пожарники будут врываться в квартиры и бежать на балкон с проверкой не курит ли там кто?



    Скорее всего контролировать будут безработные ("предпенсионеры" и пенсионеры), отдыхающие на лавочках во дворах, и бдительные соседи (некурящие).

  • CAXAP_OK

    CAXAP_OK
    2 часа назад

    "Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы", - говаривал один из древних.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Kadet_84
    Gorojanka

    Кто будет контролировать исполнение этого запрета? Пожарники будут врываться в квартиры и бежать на балкон с проверкой не курит ли там кто?



    Скорее всего контролировать будут безработные ("предпенсионеры" и пенсионеры), отдыхающие на лавочках во дворах, и бдительные соседи (некурящие).


    Так слова к делу не пришьеш. А с лавочки так и вовсе не видать курит там сосед или ингаляции делает.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Gorojanka

    Kadet_84

    Gorojanka

    Кто будет контролировать исполнение этого запрета? Пожарники будут врываться в квартиры и бежать на балкон с проверкой не курит ли там кто?



    Скорее всего контролировать будут безработные ("предпенсионеры" и пенсионеры), отдыхающие на лавочках во дворах, и бдительные соседи (некурящие).



    Так слова к делу не пришьеш. А с лавочки так и вовсе не видать курит там сосед или ингаляции делает.


    Ну, Вы, что "наших" бабушек не знаете? У них, случайно, как раз в этот момент, окажется в руках телефон с камерой, да и видят они (даже то, чего нет) получше нас с Вами.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Ещё бы бухать на детских площадках по ночам запретили. Наивные....

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Если балкон, или лоджия застеклены и включены в площадь квартиры - фиг вам, а не запрет!

  • CherrySweet

    CherrySweet
    56 минут назад

    поджигаем сигаретку в комнате, а курим на балконе, делов-то

  • Victrix

    Victrix
    47 минут назад

    CherrySweet

    поджигаем сигаретку в комнате, а курим на балконе, делов-то



    Ни один эксперт не сможет в суде объяснить, что является открытым огнем, а что нет. Огонь в зажигалке это не открытый огонь. По моему речь идет о запрете жарить мясо гриль на балконе.

  • Noir

    Noir
    25 минут назад

    Victrix

    CherrySweet

    поджигаем сигаретку в комнате, а курим на балконе, делов-то



    Ни один эксперт не сможет в суде объяснить, что является открытым огнем, а что нет. Огонь в зажигалке это не открытый огонь. По моему речь идет о запрете жарить мясо гриль на балконе.



    Это что теперь нельзя костер на балконе разводить из ненужной мебели? И где теперь людям картошку жарить и шашлыки делать?

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