Гороскоп 27 сентября: Водолеи будут защищаться, а Ракам лучше воздержаться от встреч

Восход Солнца: 06:23

Заход Солнца: 18:18

Солнце в Весах.

Овен. Сегодня вероятна легкая депрессия. Не исключены взаимные упреки и недовольство друг другом. Овны-женщины могут почувствовать себя одиноко. Это состояние переживает каждый. Не стоит принимать близко к сердцу временные неприятности. У Вас достаточно жизненной энергии и оптимизма для того, чтобы снова почувствовать себя в самом центре жизненного процесса.

Телец. В целом ваше материальное положение стабилизировалось. Не предвидится крупных взлетов, но не грозят и падения. Денежные поступления не велики, но вам не придется затрачивать много усилий на их получение. Сегодня вполне возможен прием гостей. Ваша половина будет вами гордиться.

Близнецы. День несет двойственную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения. Нежелание понять партнера может вызвать ответную грубость. Постарайтесь воздержаться от этого. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс.

Рак. Неблагоприятная пятница для деловых операций. Вероятнее всего, этот день запомнится Вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Постарайтесь воздержаться от встреч со знакомыми и контактов с партнерами. Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия.

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Лев. Вам предстоит пожинать материальные плоды своей напряженной деятельности. Возможно сообщение о поступлении финансовых средств: премии или платы за ранее сделанную работу. Ясность и точность мышления поднимет ваше благосостояние. Следует избегать поспешных решений.

Дева. В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за что-нибудь новенькое. Не исключено, что у вас появится возможность активизировать свою деятельность в бизнесе. В отношениях с близкими все останется по-прежнему. Остерегайтесь романтических приключений.

Весы. Напряженный, двойственный день. Следует избегать конфликтов с малознакомыми людьми. Тонкая дипломатия должна стать вашей помощницей во всех личных и деловых контактах. Ваша энергия положительно отразится на окончательных результатах работы и позволит добиться успехов во многих начинаниях. Возможно, что сложная палитра чувств по отношению к близкому человеку сменится тихой и спокойной нежностью.

Скорпион. Напряженный, противоречивый день. Вероятно, неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Женщинам-Скорпионам предстоит интересная встреча.

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Стрелец. Удача улыбается Стрельцам сегодня. Хороший период для работников бюджетной сферы. Возможно улучшение материального положения. Вполне вероятно, что вы получите предложение, которое заставит вас поменять сферу деятельности. Не доверяйте интуиции. Проверьте свои идеи здравым смыслом, посоветуйтесь с друзьями.

Козерог. Энергетически мощный день. Сильные эмоции могут полностью овладеть вами. Чтобы избежать последующих неприятностей, рекомендуется осторожность и рассудительность. Постарайтесь отгородиться от внешнего мира. Сегодня желательно отложить все решения и важные дела на потом.

Водолей. День символизирует защиту собственных интересов. Многим бизнесменам придется столкнуться с жесткой позицией партнеров, что заставит пересмотреть предыдущие договоренности. Результат деятельности можно будет получить только в конце месяца. Можете рассчитывать на помощь покровителей.

Рыбы. День символизирует потери. Поэтому избегайте крупных покупок, ограничьте траты, бережнее относитесь к вещам. Потакание собственным слабостям, нежелание противостоять соблазнам и искушениям могут осложнить у Рыб семейные отношения с партнером или привести к острому разочарованию.

Астролог: Вальдемар Небоходцев