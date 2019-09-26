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26сентября
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сегодня, 21:32 0

Сотрудники ДПС остановили пьяного водителя и выяснили, что он угнал машину за 30 минут до задержания

В Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в краже, угоне и повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Амурчанина задержали пьяным за рулем авто, в итоге выяснилось, что он причастен к нескольким преступлениям.

В августе 2019 года в ходе несения службы на маршруте патрулирования сотрудники ДПС в районе одного из домов по улице Ленина города Зеи остановили машину, за рулем которой находился мужчина 1985 года рождения. Водитель был нетрезв.

Ранее за управление автомобилем в состоянии опьянения он подвергался административному наказанию. В ходе разбирательств также выяснилось, что транспортное средство ему не принадлежит, за полчаса до задержания он угнал этот автомобиль со двора частного дома. В итоге машину вернули законной владелице.

Также установлена причастность амурчанина к краже денег у его родственницы. В настоящее время уголовное дело в отношении указанного гражданина передано в суд для принятия решения по существу, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия #транспорт

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