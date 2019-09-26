В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги. Для решения этой проблемы предлагается использовать так называемые тёплые дороги.

Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ. Они предлагают укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ). На такой поверхности снег и лёд будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы.

В исследовании также отмечается, что ЭПБ можно укладывать вдоль краёв проезжей части, где он будет обеспечивать таяние снега, а вода, в свою очередь, будет стекать в ливневую канализацию. В то же время на сложных участках дороги, таких как мосты, съезды или путепроводы, такой бетон можно размещать по всей ширине проезжей части.

Кроме того, отмечается, что ЭПБ будет безопасным для пешеходов и водителей, поскольку сверху его предлагается покрывать защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление. По мнению директора Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирины Ирбитской, реализация подобной инициативы может потребовать значительных средств, однако новые технологии помогут облегчить эту задачу, сообщает Russia Today.

«Если будет применяться обыкновенное электричество, то это, безусловно, достаточно дорого, однако его можно использовать локально, временно, когда ситуация, например, критическая. Но если будут применяться новейшие технологии, например альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным», — рассказала Ирбитская.

По поводу новой технологии высказался член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. Он считает, что использование электропроводящего бетона для борьбы с обледенением на дорогах приведет к увеличению выбросов в атмосферу, а также к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

«Наши ученые настолько заняты интересными исследованиями, что забывают включить телевизор и узнать, что Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Это Соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Дороги с обогревом приведут не только к увеличению выбросов в атмосферу, но и к преждевременному разрушению покрытия», — сказал Васильев.

По его словам, куда эффективнее для дорог и бюджетов регионов было бы принять необходимые нормативы по содержанию дорог под слоем уплотненного снега в так называемом накате, пишут РИА Новости.