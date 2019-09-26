Амурчанин похитил самородное золото стоимостью почти 2 миллиона рублей

В Благовещенске суд вынес приговор 34-летнему мужчине за кражу самородного золота в особо крупном размере. Ущерб от кражи составил почти 2 миллиона рублей.

В суде установлено, что во время работы в организации, занимающейся разведкой и добычей золота из россыпных месторождений, рабочий, имеющий в силу занимаемой должности свободный доступ к промывочному прибору, незаконно и неоднократно по частям тайно похищал драгоценный металл.

Он извлекал частицы из промывочного прибора и помещал их в ведро. Ведро подсудимый выносил с территории участка добычи, содержимое помещал в полимерный пакет. В последующем, накопив достаточное количество драгоценного металла (732,88 грамма), пакет с похищенным мужчина перевез по месту жительства.

Стоимость похищенного составила 1 907 147 рублей. Пакет с драгоценным металлом был обнаружен и изъят сотрудниками полиции при досмотре автомобиля, в котором подсудимый вез золото в Благовещенск.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.