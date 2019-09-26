После публикации в Инстаграме с благовещенского здания исчезла реклама рядом с памятными досками

Здание, о котором идет речь, стоит на пересечении улиц Пионерской и Зейской.

«Как вы считаете: 29-кратный чемпион мира по пулевой стрельбе Лущиков и писатель Машук достойны соседства с лосем и объявлениями? Всегда, когда прохожу мимо этого места, мне становится как-то нехорошо, прямо физически нехорошо. И больно за великих людей», – с горечью написала автор.

Также по мнению Яны, память о знаменитом спортсмене Геннадии Лущикове заслуживает гораздо большего, чем просто памятная доска.

«В Благовещенске обязан быть памятник этому легендарному спортсмену, лучшему стрелку мира, который всю жизнь прожил в Благовещенске. Не мемориальная доска, не надгробная плита возле рекламы лося и кофе, а памятник в центре города, лишний раз доказывающий молодым людям, которые собираются покинуть Благовещенск, что великим можно быть и здесь», – считает Яна Стародуб-Афанасьева.

Под своей публикацией, которая была сделана 31 августа, она отметила официальные аккаунты благовещенской мэрии и управления культуры, а также аккаунты областного правительства и минкультуры.

И вот несколько дней назад она выложила новое фото той самой стены. С нее исчезла вся реклама, а фасад был перекрашен.

«Совпадение? Или мои публикации имеют созидательную силу? Может, вскоре и "пирамидку" уберут, и Борис Машук будет все же не на голове у Геннадия Лущикова, а на своем законом месте?» – вопрошает автор.

Действительно ли это совпадение или изменения фасада произошли благодаря публикации, пока неизвестно. Представители заведения на момент публикации оказались недоступны для комментариев.

Кстати, в своей более ранней публикации, говоря о необходимости памятника Геннадию Лущикову, Яна Стародуб-Афанасьева высказалась и о необходимости увековечить другого известного спортсмена, который родился в Приамурье.

«Рядом с Лущиковым в этой же скульптурной композиции должен быть увековечен еще один спортсмен, а точнее, легенда мирового спорта — чемпион мира по прыжкам в высоту Валерий Брумель, который устанавливал мировой рекорд 6 раз. Это первый и​ пока единственный спортсмен, который трижды подряд (1961​ – 1963) признавался лучшим спортсменом года планеты. Немыслимая высота – 2 метра 28 сантиметров – памятник спортивному подвигу этого неповторимого спортсмена. На​ сегодняшний день перекидным способом высоту Брумеля – 2​ метра 28​ сантиметров – никто, нигде и​ никогда не​ преодолел и, по мнению специалистов, не преодолеет, потому что это нонсенс, исключение, аномалия – как хотите. Знаете, в 1960-х говорили: "Русские прыгнули выше всех: с​ помощью ракеты – Гагарин и​ без всяких технических средств – Брумель". Его называли "космическим прыгуном", "всенародным прыгуном" и​ "гением прыжка". Он был кумиром миллионов. А еще он был… амурчанином. Но знает ли сегодня хоть один амурский ребенок, кто такой Брумель? Спросите у своих детей. И обязательно расскажите о нем», – призывает автор блога.

Яна считает, что это поможет не только узнать больше о своих соотечественниках, но даже изменить чьи-то жизни: «… когда в городе появится скульптурная композиция Лущиков-Брумель – дети сами все узнают и будут с восхищением рассказывать о них вам, друзьям, гостям города. И запишутся в спортивные школы. И захотят быть такими же или еще круче. Это может поменять тысячи судеб. Это важно. Это важнее дырок на дорогах и текущих труб, которые временны и исправимы. А такая скульптура – навечно. Пусть это свершится. Наши люди достойны этого».