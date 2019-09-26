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Благовещенцы стали свидетелями спасения девочки в парке Дружбы

Благовещенцы стали свидетелями спасения девочки в парке Дружбы

26 сентября произошел инцидент в парке Дружбы Благовещенска. Девочка забралась на местный рукотворный водопад, а спуститься обратно не смогла. В итоге ребенка вызволил один из мужчин.

О случившемся ИА «Амур.инфо» рассказала жительница города. «Я ребенка в школу повела, а назад возвращалась через парк Дружбы. И там находится водопад (воды не было). Я смотрю: женщина стоит, девочка наверху плачет. Причем она стояла на камне, и к этому камню вообще не подойти ни сверху, ни снизу», – говорит благовещенка.

Люди вызвали на место МЧС, но спасателей опередил мужчина по имени Вячеслав (на фото). Он не без труда сумел снять с водопада 10-летнюю Веронику. Ребенок, по оценке очевидицы, провел наверху около 40 минут и испытал сильный стресс. На водопад девочка залезла, заигравшись с подружкой. Она оказалась на высоте порядка 4 метров.

Благовещенка отмечает, что водопад притягивает детей, и это является опасным. Она просит родителей провести со своими чадами разъяснительные беседы.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    23 минуты назад

    мать года, ребенок лезет вверх по камням на 4 метра а ей пох

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