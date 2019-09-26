Я в каждом вижу дьявола: под Тюменью девушка убила младенца из мести бывшему

Фото: Страница подозреваемой во "ВКонтакте"

В Тюменской области 23-летняя девушка убила шестимесячного младенца. Подозреваемую в убийстве нашли в лесу с ребенком на руках.

Девушка ранее встречалась с братом малыша, но недавно они расстались. Молодые люди около четырех лет состояли в отношениях. Родственники доверяли Виктории А. и сохранили с ней дружеские отношения. Поэтому они оставили ребенка, а сами уехали на похороны близкого человека.

Когда семья вернулась, то не застала ребёнка и девушку дома. Их объявили в розыск. Девушку нашли на следующий день в лесу с мёртвым младенцем. Его тело она сожгла и положила в пакет. Предположительно, она лишила жизни кроху, чтобы отомстить его брату, который ее бросил.

Для выяснения причин смерти ребёнка будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Родственники ребенка не верят в случившееся. Глядя на фото Виктории в социальных сетях, сложно сделать такой вывод. Во «ВКонтакте» она часто выкладывала фото с детьми, репостила рецепты и цитаты про то, что нужно жить для других, а не для себя, нежно поздравляла маму с днём рождения.

Но в один момент все изменилось, и девушка стала выкладывать мрачные фото и записи. Среди подписок – женские паблики со словами «эгоистка», «циничка», «капризная», «стерва». Среди постов на стене – грустные цитаты о любви и странные записи про ад, злость и безумие, пишет Life.

«Антихрист один – это я! Я в каждом вижу дьявола!» – гласит одна из последних цитат на стене Виктории.

«Человечество ведёт себя в ад! Отсчёт пойдёт с момента надвигающейся войны! Кстати, в ней я не участвую, как и в вашем спасении», – вторит ему другой.

«Научись терять людей, как десять копеек, выпавшие из кармана. Да, было. Да, больше нет», – пишет Виктория.

Как позже выяснили СМИ, девушка уже раньше была судима. Виктория отбывала наказание за применение насилия в отношении представителя власти и избиение несовершеннолетней девочки.