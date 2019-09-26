Новозеландским пенсионерам-авиаторам понравился Благовещенск

Как рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» летчик «Аэрограда» Максим Цицарев, гости приземлились в аэропорту Благовещенска в субботу, 21 сентября. В столице Приамурья они провели около двух дней. Барри и Сандра Пейн остановились в гостинице «Азия». Максим и его друг-переводчик показали гостям город, рассказали, что на другой стороне Амура расположен китайский город Хэйхэ. «Им понравился памятник первопроходцам в Верхнеблаговещенском и очень впечатлила история освоения Дальнего Востока», – отметил Максим.

Благовещенский летчик признается: был удивлен бодростью путешественников. Ведь Барри 72 года, а его супруге Сандре 68 лет, и она тоже пилот. «Они действительно в очень хорошей форме. Ведь авиация предъявляет повышенные требования к здоровью», – говорит Максим.

Он и другие пилоты «Аэрограда» обменялись с новозеландскими путешественниками электронными адресами и уже переслали друг другу фотографии. «Было очень приятно общаться с Барри и Сандрой. Языковой барьер нам не мешал, мы свободно общались, особенно когда речь заходила об авиации, здесь у нас очень много общих тем. Мне очень хотелось узнать, как они преодолели путь из Гренландии в Великобританию – там очень сложный, опасный участок, проходить его имеют право только опытные пилоты. Барри рассказал, что ему уже не раз приходилось там пролетать, поэтому все прошло без проблем, его спокойно пропустили».

Из Благовещенска Барри и Сандра направились во Владивосток, откуда вылетят в Японию и встанут на курс по направлению к дому, в Новую Зеландию. Путешествие на легкомоторном самолете Piper Comanche началось 1 мая 2019 года. «Всего в путешествии планируем провести шесть месяцев. Мы женаты уже 49 лет, и нам очень комфортно путешествовать вместе. Вернемся домой из кругосветки как раз к юбилею – 50-летию совместной жизни», – улыбается Сандра Пейн.