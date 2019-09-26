В этом сезоне «Культурный город на набережной» собрал более 200 тысяч зрителей

29 сентября на набережной реки Амур состоится закрытие шестого творческого сезона фестивального движения «Культурный город на набережной». В этот день Городской дом культуры приготовил развлекательную программу: зумба-тренировку, выступления творческих коллективов, фотозоны, детские игровые зоны, фаер-шоу, настольные игры и буккроссинг.

С мая по сентябрь, четыре дня в неделю на набережной реки Амур проходили творческие мероприятия различной направленности. Это концертные программы, мастер-классы, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного творчества, танцевальные баттлы, показательные выступления спортивных федераций города и различные информационно-просветительские акции. Основными площадками фестивального движения «Культурный город на набережной», где проходили мероприятия, традиционно считаются ротонда, Триумфальная арка и бронекатер.

Новинками этого года стали книжная ярмарка-фестиваль, которая прошла в рамках литературного ивента «Книжная осень» 22 сентября и первый фестиваль добра «#БлагоФест», который состоялся в амурской столице 7 сентября. Организаторы собрали много положительных откликов о фестивале и планируют повторить подобное событие и в следующем сезоне фестивального движения. Одним из самых ярких и необычных мероприятий этого сезона стал творческий перфоманс «Мыслеформы», объединивший на одной площадке представителей разных направлений искусства – музыкантов, художников, поэтов, сообщает мэрия.

Всего за шестой сезон фестивального движения на набережной прошло более 350 мероприятий, в которых приняли участие в качестве соорганизаторов порядка 2 тысяч человек. Общее количество зрителей составило более 200 тысяч человек.

«Ежегодно фестивальное движение "Культурный город на набережной" привлекает всё новые и новые лица, способствует формированию культурной городской среды и служит местом самовыражения и приятного времяпрепровождения благовещенцев и гостей нашего города, – рассказали в Городском доме культуры. – 29 сентября мы встретимся на набережной в заключительный раз в этом году, чтобы подвести итоги и поставить яркую запятую в истории фестивального движения, ведь дальше только ярче, лучше, увлекательней и масштабней».

Закрытие шестого сезона фестивального движения состоится 29 сентября с 15:30 до 18:00. Мероприятия будут проходить на трех площадках – ротонда, Триумфальная арка, бронекатер.