Первыми новые автобусы получат амурские школы на территориях, пострадавших от паводка

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39 новых автобусов для перевозки детей получат школы Амурской области в этом году. Часть транспорта – 16 машин – уже прибыла в регион. На заседании общественного совета при министерстве образования и науки Амурской области распределили транспорт по территориям.

«На начало нового учебного года потребность в автобусах амурских школ составляла 35 автомобилей. Именно такое количество транспортных средств региональное министерство запросило в Министерстве просвещения РФ. Тем не менее федеральное ведомство решило предоставить нашей области машины с «запасом», что не может не радовать, ведь это позволит обновить парки школьных автобусов во всех муниципалитетах», – отметила начальник отдела аккредитации и государственного контроля в сфере образования регионального Минобрнауки Екатерина Глок.

Школьные автобусы рассчитаны на 21-24 пассажира. 25 машин – марки Ford, 14 – ПАЗ северного исполнения.

«Наша задача – определить муниципалитеты, в которые автобусы нужны в первую очередь. Учитывается срок эксплуатации имеющегося на данный момент школьного автобуса, количество детей, которых необходимо подвозить, и протяженность маршрута», – сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

По итогам голосования членов общественного совета автобусы ПАЗ распределены в территории с суровыми климатическими условиями. Наибольшее количество машин – по три автомобиля – получат Сковородинский и Зейский районы. 25 «фордов» будут направлены в 14 муниципалитетов. Четыре транспортных средства достанутся Благовещенскому району, по три машины получат Шимановский и Тамбовский районы.

В следующем году в связи с истекшим годом службы амурским школам необходимо будет заменить 11 автобусов, сообщает пресс-служба областного правительства.