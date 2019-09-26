Ольга Бузова побывала на набережной Благовещенска и удивилась близости Китая (видео)

Фото: Амур.инфо

Ольга Бузова после приезда в Благовещенск нашла время осмотреть набережную реки Амур. Видео появилось в Инстаграме певицы.

Ольгу впечатлило, что через реку от набережной находится китайский город Хэйхэ. Она назвала это удивительным. «Это единственный город в России, который имеет такую близкую границу с другой страной», – заметила исполнительница.

Бузова также отметила комфортную погоду – температура воздуха составила около 20 градусов – и большое количество благовещенцев на набережной.

Концерт Ольги Бузовой (12+) состоится 26 сентября в Grand Arena Ostrova, начало – в 19:00.