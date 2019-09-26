Победитель шоу «Замуж за Бузову» вновь пытается завоевать сердце звезды

Фото: Стоп-кадр из видео

На съемки Лебедев проник с букетом цветов и был настроен решительно, пишет «СтарХит». Он хотел встретиться с Ольгой, но в этот съемочный день ее не было на площадке. На кастинг Денис действительно попал. Там его ждали Тимур Батрутдинов, мама Ольги Ирина Александровна и подруга Яна.

О чем говорили члены с жюри с Денисом и как восприняли его появление, пока неизвестно. Можно только догадываться, что после громкого романа и не менее громкого расставания Оли и Дениса, ее близкие оказались, как минимум, неприятно удивлены, увидев молодого человека. Из зала Лебедев вышел очень растерянным и быстро покинул площадку.

После победы в шоу «Замуж за Бузову» выяснилось, что Лебедев пытался нажиться на имени телеведущей. Также Ольга узнала, что все сюрпризы для нее устраивал не он, а целая команда. Обман сильно шокировал звезду, так как она доверяла Лебедеву. Ольга не стала раздувать скандал после расставания, а лишь сообщила, что ее снова предали.

Первый выпуск нового шоу «Плана Б» выйдет в эфир 13 октября. Помимо Бузовой, главным героем шоу является Тимур Батрутдинов, который во второй раз будет пытаться найти любовь. Продюсеры проекта уверяют: зрителей ждет немало сюрпризов, ведь сценария как такового нет. Если Бузова и Батрутдинов не найдут любовь, они сойдутся.