Победитель шоу «Замуж за Бузову» вновь пытается завоевать сердце звезды
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев внезапно появился на съемке первой серии шоу «План Б». Никто не знает, как Лебедев попал на съемки, так как после скандала с Бузовой он исчез.
На съемки Лебедев проник с букетом цветов и был настроен решительно, пишет «СтарХит». Он хотел встретиться с Ольгой, но в этот съемочный день ее не было на площадке. На кастинг Денис действительно попал. Там его ждали Тимур Батрутдинов, мама Ольги Ирина Александровна и подруга Яна.
О чем говорили члены с жюри с Денисом и как восприняли его появление, пока неизвестно. Можно только догадываться, что после громкого романа и не менее громкого расставания Оли и Дениса, ее близкие оказались, как минимум, неприятно удивлены, увидев молодого человека. Из зала Лебедев вышел очень растерянным и быстро покинул площадку.
После победы в шоу «Замуж за Бузову» выяснилось, что Лебедев пытался нажиться на имени телеведущей. Также Ольга узнала, что все сюрпризы для нее устраивал не он, а целая команда. Обман сильно шокировал звезду, так как она доверяла Лебедеву. Ольга не стала раздувать скандал после расставания, а лишь сообщила, что ее снова предали.
Первый выпуск нового шоу «Плана Б» выйдет в эфир 13 октября. Помимо Бузовой, главным героем шоу является Тимур Батрутдинов, который во второй раз будет пытаться найти любовь. Продюсеры проекта уверяют: зрителей ждет немало сюрпризов, ведь сценария как такового нет. Если Бузова и Батрутдинов не найдут любовь, они сойдутся.
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