Экс-замглавы Благовещенского района осужден за нарушения закона во время строительства детсада

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Благовещенский городской суд вынес приговор бывшей замглаве Благовещенского района Марине Голубцовой. Работая в администрации и воспользовавшись своим должностным положением, она получила взятку при покупке здания для детского сада.

В ноябре 2014 года администрация района получила от министерства образования и науки Амурской области субсидию в 9,5 миллиона рублей на покупку и ремонт строения для детского сада на 72 дошкольника в Усть-Ивановке. Из этих средств чуть больше 8 миллионов рублей должны были пойти на приобретение здания, остальные – на капремонт.

Подыскивать необходимое помещение Голубцовой помогала ее знакомая. Вскоре они нашли дом на улице Зеленой стоимостью около 4,5 миллиона рублей, который не подходил для детского сада – площади было недостаточно.

Несмотря на это строение было решено купить, причем по завышенной цене – за 8 с лишним миллионов рублей. По просьбе чиновницы, помогавшая подыскивать помещение знакомая предложила владелице нежилого здания следующую схему: должностные лица администрации Благовещенского района и ДОУ купят у нее здание и земельный участок по завышенной цене, а та вернет за это полтора миллиона рублей. Женщина согласилась.

В итоге сделка была совершена. Продавец получила деньги, сняла полтора миллиона рублей и передала их знакомой Марины Голубцовой, которая помогала в поиске помещений и была посредником в передачи взятки. Всю сумму тогда еще действующей чиновнице она вручила в марте 2015 года во дворе своего дома, куда подъехала Голубцова.

Через два года, в июне 2017-го, было введено в эксплуатацию здание детского сада. Но вместо запланированных 72 дошколят оно могло вместить только 10.

Экс-чиновницу осудили за то, что она нанесла ущерб бюджету района, а также получила крупную взятку. По совокупности преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ и частью 1 статьи 285 УК РФ, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Марину Голубцову взяли под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.