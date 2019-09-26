В Благовещенске провели литературный ивент «Книжная осень»

Литературный ивент «Книжная осень» завершился в амурской столице. Встречи с писателями проходили с 22 по 25 сентября. В течение четырех дней его участники – литераторы, писатели, поэты, библиотекари – встречались с читателями и всеми, кому интересна литература.

Творческое общение проходило в муниципальных библиотеках и на открытых площадках города. Всего в мероприятиях литературного ивента приняло участие более 500 человек.

Как сообщает пресс-служба управления культуры города, одним из важнейших мероприятий стала презентация «Библиотека в культурном контексте города», которая состоялась 23 сентября в Молодежной библиотеке имени Чехова. Ее участниками стали советский и российский писатель, военный журналист, председатель Союза писателей России Николай Иванов (г. Москва), начальник управления культуры администрации города Виктория Хопатько, профессор Цицикарского университета, поэт, пишущий на русском языке, член Союза писателей России Ли Янлен, делегация из Китайской Народной Республики, благовещенские авторы, а также представители творческой интеллигенции и общественности.

На мероприятии презентовали книги, которые издали в этом году в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Это сборник рассказов Константина Воронова «Мир среди войн. Оторвановская сага» и проект Нины Дьяковой «Радуга над Амуром». В сборнике свои произведения представили семь начинающих авторов.

Гостей литературного ивента поприветствовала начальник управления культуры города Благовещенска Виктория Хопатько: «За 2012–2019 годы реализации муниципального гранта в сфере культуры и искусства благовещенцы осуществили более 140 издательских и социально-значимых проектов на общую сумму свыше 19 миллионов рублей бюджетных средств. Из них порядка 30 проектов – это только издательские. На них израсходовано 4 миллиона рублей бюджетных средств, и столько же привлеченных».

После презентации новых изданий состоялась творческая встреча с председателем Союза писателей России Николаем Ивановым. Он рассказал о современном состоянии литературы в стране, вручил золотые медали, посвященные 90-летию Василия Шукшина, благовещенским писателям Владиславу Лецику и Александру Маликову, а также подарил региональному отделению Союза писателей России флаг организации, который появился впервые за историю существования Союза.

24 сентября прошел первый международный слэм «Междуречье» с участием российских и китайских поэтов. Участие в работе приняли семь авторов из Благовещенска и Китая. Почетными судьями выступили профессор Цицикарского университета, почетный профессор БГПУ Ли Янлен и писатель, член Союза писателей России Игорь Игнатенко. В зале было более 100 человек – студенты Амурского колледжа культуры и искусства, студенты кафедры русского языка и литературы, кафедры иностранного языка, факультета международных отношений АмГУ. Победу в международном поэтическом батле одержала Гао Чженцзе, поэтесса из Хэйхэ. Второе место разделили Дарья Воржева и Лиза Кряжева. Третье место занял Ван Пин – не только поэт, но и врач-терапевт из Китая.

В этот же день для самых активных участников литературного ивента организовали экскурсию по музейному комплексу «Партизанская деревня» Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза Константина. Рокоссовского. Там же состоялась творческая встреча Николая Иванова с курсантами училища. Николай Федорович рассказал курсантам о своем военном прошлом и писательском творчестве.

24 сентября в библиотеке имени Бориса Машука Николай Иванов встретился с учениками пограничного класса. Ребята задавали вопросы, интересовались военным прошлым писателя. После в молодежной библиотеке имени Чехова прошло удаленное включение «Разговор с писателями Василием Авченко (г. Владивосток) и Андреем Геласимовым (г. Москва)», а вечером в библиотеке искусств состоялась онлайн-встреча с Татьяной Черкасовой из Владивостока на тему: «Мне снился сон, где я Вам нравлюсь».

Прологом к основным мероприятиям литературного ивента стала первая книжная ярмарка, которая прошла 22 сентября на набережной реки Амур в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной». На ярмарке свои книги представили более двух десятков авторов из Благовещенска, Амурской области и Дальнего Востока. Всего было представлено 98 наименований, а продано около 200 книг. Также в этот день на набережной начинающие художники из Центральной детской школы искусств, Художественной школы и Ассоциации пожилых людей к некоторым произведениям благовещенских авторов рисовали иллюстрации.

В рамках литературного ивента «Книжная осень» прошло более десятка различных мероприятий – это презентации книжных изданий и творческие встречи, экскурсии, удаленные включения с известными писателями. Организаторами литературного ивента «Книжная осень» выступили управление культуры администрации Благовещенска, муниципальная информационная библиотечная система, Амурская областная общественная писательская организация и Амурское региональное отделение Российского союза писателей. О том, как прошло мероприятие, читателям рассказала блогер Амур.инфо Галина Одинцова.