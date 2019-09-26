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26сентября
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сегодня, 16:04 0

В Амурской области инвалиды будут бесплатно ездить на такси

В Амурской области инвалиды будут бесплатно ездить на такси
Фото: pixabay.com

В Амурской области заработает новый вид поддержки инвалидов по зрению и колясочников. Они смогут бесплатно добираться на такси к социально значимым объектам. На возмещение затрат перевозчикам до конца этого года из областной казны планируется выделить 600 тысяч рублей.

Соответствующие поправки в проект регионального бюджета внесли депутаты амурского заксобрания. О желании воспользоваться правом бесплатных перевозок инвалидам необходимо заявить в органы соцзащиты.

Договоренность с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, оказывающими услуги такси и имеющими разрешение на перевозку инвалидов, достигнута. Воспользоваться данной мерой поддержки смогут инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению 1 группы инвалидности (слепые) и семьи с детьми-инвалидами. По предварительным расчетам, ежемесячно перевозчику на инвалида-участника проекта будет выделяться по 2 тысячи рублей – это примерно пять циклов поездок (в обе стороны) или 10 разовых поездок.

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#заксобрание #транспорт #финансы

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