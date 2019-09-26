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26сентября
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Больше 240 миллионов в Приамурье потратят на ликвидацию последствий АЧС

Больше 240 миллионов в Приамурье потратят на ликвидацию последствий АЧС
Фото: pixabay.com

Амурские парламентарии на очередном заседании уточнили областной бюджет и внесли изменения в его расходную часть. Внести корректировки удалось благодаря увеличению собственных доходов областной казны. Они выросли на 1 миллиард 190 миллионов рублей. Деньги решили потратить на ликвидацию последствий вспышек африканской чумы свиней, наводнения, ремонт в школах, реконструкцию набережной в Благовещенске и другие расходы.

На ликвидацию последствий АЧС выделено 241,2 миллиона рублей. Из этих средств на возмещение ущерба амурчанам направят 211,8 миллиона.

Дополнительно местным бюджетам будет выделено 109,2 миллиона рублей, 54 из которых потратят на бесплатное горячее питание для начальных классов. Деньги предусмотрены и на ремонты в муниципальных образовательных организациях. Из областного бюджета будет выделена субсидия на сумму 41,9 миллиона рублей. 15 миллионов потратят на капитальный ремонт стадиона в Ивановке.

Средства из областной казны также пойдут на обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий наводнения в Приамурье. Резервный фонд правительства области для этих целей увеличен на 200 миллионов рублей.

187,1 миллиона рублей (целевые средства дорожного фонда) направят на содержание и ремонт дорог как областного, так и местного значения.

«2,8 миллиона рублей запланировано с ростом увеличения поступлений средств на обеспечение деятельности помощников депутатов Госдумы и членов совета Федерации. 19,7 миллиона рублей выделены Амурской области на основании распоряжения правительства РФ, связано это с увеличением субсидий на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Указанные средства носят целевой характер и отражены в расходах», – доложила министр финансов Амурской области Вера Артемьева.

Законопроектом, который представила министр, в том числе предусмотрено увеличение финансирования областных госучреждений. На эти цели выделено 89,5 миллиона рублей. 20 миллионов направят на финансирование санитарных полетов. Остальные 69,5 миллиона – на устранение нарушений требований надзорных органов, проведение ремонта госучреждений.

Следующая статья расходов – берегоукрепление и реконструкция набережной Амура в Благовещенске, куда потратят 25 миллионов рублей. На подготовку и проведение отопительного сезона предусмотрен рост расходов на 188,4 миллиона рублей.

В итоге законопроект в двух чтениях поддержало большинство депутатов.

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#заксобрание #наводнение #строительство #финансы #чума свиней

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