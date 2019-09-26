Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:58 0

Изменившаяся Кудрявцева ошарашила своим внешним видом

Изменившаяся Кудрявцева ошарашила своим внешним видом
Фото: https://www.instagram.com/leratv/?utm_source=ig_embed

Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в Инстаграм две свои фотографии. На фотографиях Кудрявцева изображена в 1994 и 2004 годах.

Внешний вид Кудрявцевой поразил пользователей Сети.

Не смог пройти мимо роскошной девушки и популярный артист Сергей Лазарев. «Валерия Львовна! Да, Вы огонь!» – написал под фото певец.

Некоторые фанаты не узнали Кудрявцеву. Многие отметили, что телеведущая совсем на себя не похожа. «Абсолютно другое лицо . Как и Лобода, без пластики, все натуральное , все свое», «Без пластики вы были лучше», «Черты лица другие, это как себя надо было перекроить???», «Не любите совсем себя, раз так увлеклись пластикой», – написали комментаторы под фото.

Более ранний снимок вызвал еще больше вопросов. Многие посчитали, что сейчас Кудрвцвева выглядит моложе. Этого мнения придерживается композитор Игорь Крутой. «Лерик, ты сейчас намного круче и сексуальней», – написал он под фото.

Многие подписчики поддержали Леру Кудрявцеву: «Радуйте нас чаще архивными снимками», «Вы всегда были и есть красавица», «Вы самая красивая!»

Просмотров всего: 56

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Победитель шоу «Замуж за Бузову» вновь пытается завоевать сердце звезды
Общество 18

Ольга Бузова расслабилась в благовещенском спа-салоне
В России и мире 2

Милла Кунис покрасилась в блондинку
В России и мире

Звезда сериала «Воронины» похудела на 22 килограмма
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь