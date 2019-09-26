Изменившаяся Кудрявцева ошарашила своим внешним видом

Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в Инстаграм две свои фотографии. На фотографиях Кудрявцева изображена в 1994 и 2004 годах.

Внешний вид Кудрявцевой поразил пользователей Сети.

Не смог пройти мимо роскошной девушки и популярный артист Сергей Лазарев. «Валерия Львовна! Да, Вы огонь!» – написал под фото певец.

Некоторые фанаты не узнали Кудрявцеву. Многие отметили, что телеведущая совсем на себя не похожа. «Абсолютно другое лицо . Как и Лобода, без пластики, все натуральное , все свое», «Без пластики вы были лучше», «Черты лица другие, это как себя надо было перекроить???», «Не любите совсем себя, раз так увлеклись пластикой», – написали комментаторы под фото.

Более ранний снимок вызвал еще больше вопросов. Многие посчитали, что сейчас Кудрвцвева выглядит моложе. Этого мнения придерживается композитор Игорь Крутой. «Лерик, ты сейчас намного круче и сексуальней», – написал он под фото.

Многие подписчики поддержали Леру Кудрявцеву: «Радуйте нас чаще архивными снимками», «Вы всегда были и есть красавица», «Вы самая красивая!»