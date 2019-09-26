Как «взяли Бастилию»: история благовещенского долгостроя

Строительство Общественно-культурного центра в Благовещенске в прошлом именовали взятием Бастилии. Чтобы довести его до конца, потребовалось три десятка лет.

Начало было положено в 1977 году. С того времени долгострою несколько раз искали подрядчиков, а в какой-то момент вообще хотели разобрать комплекс. Но в 2007-м многострадальную стройку все-таки закончили. Общественно-культурный центр распахнул свои двери для амурчан. Корреспондент АльфаТВ нашел архивные кадры и материалы о «Бастилии».

Статья Амур.инфо от 14 июля 2005 г.: «Далекие семидесятые. Ностальгия по брежневским временам в целом и эпохе Степана Степановича Авраменко в частности. Благовещенску, стремительно развивающему промышленность, стал необходим большой драматический театр, обязательно на берегу Амура и обязательно с вращающейся сценой. Это 1977 год. Именно с этого момента начитается отсчет целой эпохи под названием «взятие Бастилии».

Кто и когда впервые навал гигантское сооружение Бастилией, сейчас уже и не вспомнишь. Но с первого раза взять ее не удалось. Степан Степанович Авраменко ушел, вскоре прошли и времена Советского Союза, закончились деньги, а амурская "Бастилия" стала символом той эпохи. В 1988 году со стройки ушли последние строители, и "Бастилия" осталась непокоренной.

В 2001 году, впервые за последние 13 лет, на "Бастилии" появились чиновники. До этого ее время от времени посещали местные подростки, неформалы и наркоманы. Но наступила эпоха перемен и политических игр, и строительный объект становится разменной монетой в выборах. В то время еще губернатор Анатолий Белоногов решил покорить "Бастилию", считая, что это принесет ему дополнительные очки. Но просчитался: на выборах он проиграл и "Бастилию" не взял.

В 2003 году уже новый губернатор Леонид Коротков вдруг, за два года до выборов, вспоминает про долгострой. Взять "Бастилию", значит стать едва ли не героем-амурчанином. На непокоренный объект приглашают уже не только местных чиновников, но и рангом повыше. Заместитель министра культуры обещает помочь деньгами. Готовится очередной штурм. На "Бастилию" вновь приходят строители, исследуют объект, подсчитывают расходы. Все внимание общественности приковано к будущему общественно-культурному центру. Новости со стройки поступают едва ли не каждый месяц.

И вновь "Бастилию" не удалось взять. Один подрядчик сменяет другого, появляются новые расходы (они вырастают почти в два раза), новые проблемы (необходимо проводить свет и тепло) и слухи, что "Бастилию" никогда не достроят, и она так и останется символом политической нестабильности. Но, несмотря на препоны, строители встают на новый штурм.

В 2005 году облицованные гранитом стены и огромные уже застекленные окна "Бастилии" радуют глаз. Обновленная, она вот-вот покорится амурчанам. Но вновь провал. Фирма-подрядчик, захватив почти 80 процентов здания, вынуждена покинуть его: нет денег, счета арестованы, строительство продолжать невозможно. На арене военных действий вновь появляется уже депутат Анатолий Белоногов, который на этот раз резко выступает против продолжения строительства, считая, что "самая бедная область строит самый дорогой объект".

Гордая и непокоренная "Бастилия" возвышается над Благовещенском вот уже третий десяток лет. Удастся ли взять эту крепость, еще большой вопрос. И лишь китайцам, приехавшим на экскурсии в Благовещенск, показывают "Бастилию" как символ русского разгильдяйства и безответственности. Но "Бастилия" не сдается».

Благовещенская «Бастилия» покорилась через два года. Открытие Общественно-культурного центра состоялось осенью 2007 года.