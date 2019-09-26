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26сентября
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сегодня, 15:32 4

В Оренбурге священник, воспитывавший около 70 детей, обвиняется в педофилии

В Оренбурге священник, воспитывавший около 70 детей, обвиняется в педофилии
Фото: orenburg.media

В Оренбурге священник заключен под стражу. Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в совершении развратных действий, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Как сообщает Ленинский районный суд Оренбурга, под стражей обвиняемый будет находиться до 12 ноября. Также мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 19 суток избрана судом по отношению к дочери и зятю Стремского. Они обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более несовершеннолетних.

Фото: Урал56.Ру/ural56.ru

Как сообщает местное издание «Оренбург Медиа», информация о задержании появилась во вторник, 24 сентября. «Подробности ареста не раскрываются. В полиции информацией не располагают, а в региональном СК от комментариев отказались. В Оренбургской епархии заявили, что о задержании знают. В пресс-службе уточнили, что позицию по факту произошедшего епархия еще не сформировала», – сообщает издание.

Священник Николай Стремский с 1990 года возглавляет обитель. Сегодня это крупнейший в регионе религиозный комплекс – храмы и часовни разрослись на площади в два гектара. Николай Стремский воспитывает 70 детей. Семья настоятеля Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия является самой многодетной в России. Родных детей у Стремского нет.

В СКР по Оренбургской области комментировать ситуацию отказываются, сообщает www.orenday.ru.

Николай Стремский не единожды становился фигурантом полицейских сводок. Многодетного отца дважды задерживали за нарушение правил дорожного движения. В сентябре 2015 года он пытался скрыться от сотрудников полиции на своем «мерседесе». Его задержали на территории обители. Настоятель отказался от медосвидетельствования и оказывал сопротивление сотрудникам полиции. После этого инцидента священника отстранили от служения «до раскаяния». В декабре этого же года он вернулся на свой пост настоятеля.

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#дети #закон #криминал #происшествия #религия

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Комментарии
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  • Molex69

    Molex69
    34 минуты назад

    аааа вот зачем еще одна церковь на набережной, понятно)

  • Свинина

    Свинина
    30 минут назад



    В декабре этого же года он вернулся на свой пост настоятеля.



    раскаялся

  • Терраформер

    Терраформер
    19 минут назад

    ну дык - богоизбранные всётаки - им все можно. все с рук сойдёт:

    В РПЦ рассказали о способе избавления от привычки ругаться матом: «Это очень просто», — заявил он, отвечая на вопрос воспитанников детского дома. Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: «я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается». «Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно», — пошутил отец Димитрий.

    Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов

  • ay

    ay
    17 минут назад

    Куда смотрит омбудсмен? Защищающий права детей?

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