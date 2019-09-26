Прекрасный вид на Хэйхэ и изысканная архитектура: Благовещенск стал открытием для гостей из разных городов России

Фото: Амур.инфо

Благовещенск впервые принимает Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры. В Амурскую область прибыли представители 70 регионов России, в целом больше 180 специалистов. Это ученые, эксперты в области археологии, архитектуры, реставрации, представители ведомств.

26 сентября в областной филармонии прошло пленарное заседание съезда. За день до этого, 25 сентября, гостям показали Благовещенск на экскурсии. Корреспондент Амур.инфо попросил участников съезда оценить облик Благовещенска.

Роман Рыбало, директор департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ: «То, что увидел я, проезжая по городу: во-первых, реклама очень корректна. Видно, что есть некая концепция по рекламе на фасадах зданий. Если касаться объектов культурного наследия, то все в полном порядке. То, что касается исторической застройки, некоторые вопросы у меня возникают. Но здесь нет претензий к конкретному человеку. Это мое субъективное мнение, касающееся сохранения исторической среды».

Константин Павленок, заместитель директора института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН: «Это совершенно исключительный город. Я сам родом из Иркутска. Именно губернатор Иркутской губернии активную роль принимал в присоединении этих территорий к России. В этом контексте было очень приятно пройтись по этим улицам, посмотреть, какими богатствами приросла наша родина во время активности наших иркутян. Город очень самобытный. За счет пограничного положения, возможности одним взглядом окинуть две совершенно разные страны с разными культурными кодами. Видно, что здесь уделяют должное внимание памяти воинской славы, о событиях, которые здесь происходили, воздух этим пропитан. Город очень опрятный. Надеюсь, что будет возможность чаще приезжать сюда».

Роман Богатырев, заместитель руководителя Орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Город очень понравился, чувствуется близость другого государства, симбиоз двух культур. Очень много жителей Китая. Может, они уже ассимилировались, может, это просто туристы, но очень много. Я из центральной России. У нас не то, чтобы совсем нет иностранцев, но не такое количество. Город чистый, красивый. Много объектов для осмотра. Интересное здание торговых рядов "Мавритания", которое находится рядом с набережной. И набережная просто замечательная, особенно, когда открывается этот вид на Хэйхэ, это очень красиво. Правда, вот мы гуляли по набережной, мы увидели анонс открытия канатной дороги, а канатную дорогу как-то не наблюдал. (…) Заблудиться практически невозможно, мы вчера за 5 минут нашли центральный рынок, как я понял, улицы крестом все расположены, и никаких вопросов нет. Можно подойти к жителям, очень такие радушные люди. Нам вчера один дедушка описал путь, чуть ли не пошагово до какого-то торгового комплекса».

Юлия Гизей, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области: «Для меня, честно скажу, Благовещенск – открытие! Уютный город, комфортный. Архитектура конца 19-го – начала 20-го века, по ней можно архитектурные стили изучать. Часть зданий очень понравилась: изысканность, куча украшений. Понравилась архитектура торговых домов: классический стандартный стиль, его называют неорусский стиль, любимый стиль Александра III, для казенных учреждений, его еще иногда в архитектуре называют краснокирпичный стиль. Есть модерн, такой неожиданный. Тоже думаю, что это торговые лавки или дома, судя по стилю».

Кирилл Бучель, представитель АО «Исторический квартал» (г. Красноярск): «Очень удивлен. В первый раз в Благовещенске. Очень интересный город. Замечательная совершенно набережная: большие виды открываются. Достаточно компактный исторический центр. Много интересных зданий. Большая работа проводится властями, внешне во всяком случае».

Фото, видео: Амур.инфо