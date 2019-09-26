В Благовещенске отремонтировано больше половины из запланированных дворовых территорий

В областном центре Приамурья продолжается ремонт дворовых территорий. Всего в текущем году обновить планируется 28 дворов многоквартирных жилых домов. В рамках нескольких программ на это направлено чуть более ста миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

В настоящее время полностью завершены работы во дворах на КПП, в микрорайоне, селе Плодопитомник и в центральной части Благовещенска. В основном на придомовых территориях заасфальтировали проезды, обустроили тротуары, заменили бордюрный камень. На некоторых установили скамейки и урны. Там, где жильцы предусмотрели водоотведение, выполнены работы по устройству дренажных колодцев и водоотливных лотков.

Благоустройство дворов проводится в точном соответствии с параметрами проекта, которые заказывали сами жильцы в проектных организациях, подчеркивают в городской администрации.

Например, во дворе домов № 5, 7 и 9 на улице Советской в селе Плодопитомник территорию выложили современной устойчивой плиткой разных цветов, появились место для отдыха и освещенная парковка.

На КПП на общей дворовой территории сразу четырех многоквартирных домов на улицах 50-летия Октября, Кольцевой и Островского обустроили комфортную и безопасную площадку. Было проведено асфальтирование проездов, обустроено несколько парковочных зон, появились ливневка и тротуары.

В целом, по отзывам жителей, качество выполненных работ достаточно высокое, сообщают в пресс-службе мэрии. Замечания и предложения горожан будут дополнительно проработаны с подрядными организациями. Завершить работы в оставшихся дворах должны до конца сентября.