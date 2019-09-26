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26сентября
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сегодня, 15:03 0

В Китае чиновник хранил в подвале 13 тонн золота (видео)

В Китае чиновник хранил в подвале 13 тонн золота (видео)
Фото: Steve Bidmead с сайта Pixabay

В КНР полицейские обнаружили у чиновника 13,5 тонны чистого золота. Также во время обыска у бывшего мэра города Ганьчжоу оказался большой запас национальной валюты.

57-летнего Чжан Ци обвиняют в казнокрадстве. В потайном подвале его дома обнаружили большое количество золота и денег.

Чжан Ци длительно время был мэром города Ганьчжоу, также он являлся чиновником, был секретарём Коммунистической партии. По неофициальным данным, помимо золота, у него обнаружили и наличные деньги общей суммой 268 миллиардов юаней.

Во время расследований сотрудники полиции и Комитета по борьбе с коррупцией также обнаружили роскошную недвижимость общей площадью в несколько тысяч квадратных метров, которую мэр города скрывал длительное время.

Все документы и материалы дела переданы в суд, где для Чжан Ци будет выбрана мера пресечения, сообщает Life.

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#Китай #криминал

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