В Приморье следователи выясняют обстоятельства нападения медведя на женщину

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Приморскому краю, во время уборки зооэкспозиции 56-летнюю сотрудницу укусил за ногу медведь. В результате женщина получила множественные переломы стопы. Предварительно установлено, что женщина, находясь в зооэкспозиции, почувствовала недомогание и пошатнулась, приблизившись к вольеру с медведем. В этот момент зверь схватил за ногу женщину и стал кусать. На помощь сотруднице пришли находившиеся рядом коллеги.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ИА PrimaMedia, в результате нападения медведя женщина лишилась ноги. Медики были вынуждены ампутировать часть ноги ниже колена.