Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:33 0

В Приморье следователи выясняют обстоятельства нападения медведя на женщину

В Приморье следователи выясняют обстоятельства нападения медведя на женщину
Фото: ussurmedia.ru

В Уссурийске проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений сотрудницей зоопарка. Как сообщало ИА «Амур.инфо», нападение медведя на женщину произошло в среду, 25 сентября, в зоопарке.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Приморскому краю, во время уборки зооэкспозиции 56-летнюю сотрудницу укусил за ногу медведь. В результате женщина получила множественные переломы стопы. Предварительно установлено, что женщина, находясь в зооэкспозиции, почувствовала недомогание и пошатнулась, приблизившись к вольеру с медведем. В этот момент зверь схватил за ногу женщину и стал кусать. На помощь сотруднице пришли находившиеся рядом коллеги.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ИА PrimaMedia, в результате нападения медведя женщина лишилась ноги. Медики были вынуждены ампутировать часть ноги ниже колена.

Просмотров всего: 498

#животные #закон #происшествия

распечатать


Происшествия

Экс-замглавы Благовещенского района осужден за нарушения закона во время строительства детсада
Происшествия

30-летний амурчанин, числившийся пропавшим, нашелся

Происшествия 4

В Оренбурге священник, воспитывавший около 70 детей, обвиняется в педофилии
Происшествия

Желая взять кредит, амурчанка лишилась своих сбережений
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь