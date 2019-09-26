В Благовещенском доме-интернате выбрали королеву осени

В Благовещенском доме-интернате для престарелых людей и инвалидов провели конкурс «Королева осени 2019». Участницами стали пять женщин – проживающие в интернате и сотрудницы учреждения.

«Участвовали в конкурсе те, кто, в принципе, активно участвует в жизни нашего учреждения, во всех мероприятиях. Даже женщина-колясочница Ольга Ершова. Она живет здесь 25 лет и в этот раз исполнила песню. Сорвала аплодисменты!» – поделился директор дома-интерната Петр Пыткин.

Конкурс «Королева осени» состоял из нескольких этапов – визитная карточка, показ своего костюма, рассказ о хобби, художественный конкурс и блиц-турнир, где необходимо было отвечать на вопросы. Также претендентки на звание королевы осени показывали номера художественной самодеятельности. В этом им помогли коллективы дома-интерната – вокальная группа «Сударушка» и клуб «Вдохновение».

В состав жюри вошли только мужчины – проживающие в доме-интернате и сотрудники учреждения. Пока они подсчитывали баллы, участницы устроили юмористический показ мод. «Все посмеялись и порадовались, глядя на эти костюмы, зарядились позитивным настроением», – рассказывают в доме-интернате.

В итоге победу одержали все участницы – каждая стала лучшей в своей номинации. Теперь в доме-интернате есть «Мисс очарование», «Мисс улыбка», «Мисс артистичность» и «Мисс обаяние». Корона «Королевы осени» досталась 71-летней Наталье Русских. Она живет в Благовещенском доме-интернате три года. О Наталье Антоновне здесь отзываются положительно. «Всегда плодотворно нам помогает в нашем теплично-огородном хозяйстве: садить, полоть, поливать, ухаживать за грядками. Участвует во всех мероприятиях», – рассказывает руководитель учреждения.

«Такие конкурсы нужны, чтобы себя хоть немного реализовать. В этот раз у нас были участники, которые преодолели свое стеснение и впервые вышли на сцену. Были и маломобильные участники. Зрители принимали всех восторженно, ведь мы обычно проводим день осени в другом формате», – поделилась культорганизатор дома-интерната Татьяна Плугина.

На сегодня в Благовещенском доме-интернате для престарелых людей и инвалидов проживает около 220 человек. Средний возраст проживающих – за 60 лет. 6 человек уже перешагнули 90-летний рубеж. В ближайших планах – организовать в учреждении праздник ко дню пожилого человека, его отмечают 1 октября. Этот день здесь тоже хотят провести с юмором.