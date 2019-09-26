В вейпах содержится яд для тараканов и других насекомых

На федеральном уровне снова начались обсуждения о том, что вейпы, электронные сигареты и кальяны необходимо приравнять к табачным изделиям. В минздраве отмечают быстро растущую популярность электронных сигарет и предлагают принять соответствующий закон, ограничивающий использование этих устройств в общественных местах.

Проект закона, ограничивающий использование вейпов, существует еще с 2015 года. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала Ирина Жидкова, заведующая консультативно-оздоровительным отделом Амурского центра медицинской профилактики. По словам врача, все заявления о безвредности электронных устройств и кальянов – не более, чем ловушка: «В обычной сигарете около 7 тысяч вредных компонентов. Производители вейпов заявляют, что в электронных сигаретах вредных веществ совсем немного. Но если мы посмотрим на состав этих компонентов, то поймем, что в вейпах содержатся определенные виды пестицидов. А что такое пестицид? Это яд для тараканов и других насекомых».

Что же касается безникотиновых вейпов, содержащих только глицерин и ароматизированные добавки, то они не менее вредны для организма человека.

«Генетически наши дыхательные пути запрограммированы так, что мы можем вдыхать только обычный воздух. Как только в воздухе появляются вредные вещества, они должны быть удалены из нашего организма. Если мы вдыхаем табачный дым, то частички этого вещества более крупные и организму легче их отторгнуть, откашлять. Но когда человек курит электронные сигареты, то само устройство является парогенератором, наподобие ультразвукового ингалятора. Вещества, содержащиеся в вейпе, разбиваются на мелкие частички и намного лучше проникают в дыхательную систему», – пояснила Ирина Жидкова.