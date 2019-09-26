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26сентября
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сегодня, 14:03 6

Подачу горячей воды в микрорайоны Благовещенска обещают возобновить ночью

Подачу горячей воды в микрорайоны Благовещенска обещают возобновить ночью
Фото: pixabay.com

Монтажные работы по укладке нового трубопровода на аварийном участке тепломагистрали Северного района завершаются. Энергетики Благовещенской ТЭЦ будут работать до конца светового дня, чтобы уложиться в срок и подать горячую воду потребителям в ночь с 26 на 27 сентября.

«В ремонте задействованы силы как подрядной организации, так и собственный персонал станции. Бригады будут работать до темноты, чтобы как можно скорее завершить монтаж. Работа серьезная и ответственная, ведь от этой тепловой магистрали зависит теплоснабжение до 30 % жителей Благовещенска», – рассказал главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

Неплановый ремонт тепломагистрали Северного района на аварийном участке стартовал 13 сентября. Всего планировалось заменить 556 метров трубопровода диаметром 820 миллиметров, новые лотки и строительные конструкции.

Ремонт этого участка тепломагистрали на улице Студенческой не был включен в график ремонтов 2019 года. Но техническое обследование при текущем ремонте показало неудовлетворительное состояние трубопровода. На работы энергетики дополнительно изыскали более 15 миллионов рублей.

С завершением ремонта на тепломагистрали Северного района подачу горячей воды в микрорайон № 2, часть микрорайона № 3, на КПП и ЦЭС планируется возобновить в ночь с 26 на 27 сентября, сообщает пресс-служба Благовещенской ТЭЦ.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~чтобы уложиться в срок и подать горячую воду потребителям в ночь с 26 на 27 сентября



    Ну, как бы они уже не уложились в озвученный ранее срок - до 20.00 25.09.2019. (

  • Karagach

    Karagach
    1 час назад

    Oldlord


    ~~чтобы уложиться в срок и подать горячую воду потребителям в ночь с 26 на 27 сентября



    Ну, как бы они уже не уложились в озвученный ранее срок - до 20.00 25.09.2019. (


    Да сомневаюсь, что и сегодня уложатся

  • старатель

    старатель
    1 час назад

    зима то , зима пришла неожиданно !

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    1 час назад

    Кто-то еще в это верит?))) Так то срок подачи был 25.09

  • nerro

    nerro
    58 минут назад

    каждый день срок будут отодвигать на день

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