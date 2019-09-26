Подачу горячей воды в микрорайоны Благовещенска обещают возобновить ночью

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Монтажные работы по укладке нового трубопровода на аварийном участке тепломагистрали Северного района завершаются. Энергетики Благовещенской ТЭЦ будут работать до конца светового дня, чтобы уложиться в срок и подать горячую воду потребителям в ночь с 26 на 27 сентября.

«В ремонте задействованы силы как подрядной организации, так и собственный персонал станции. Бригады будут работать до темноты, чтобы как можно скорее завершить монтаж. Работа серьезная и ответственная, ведь от этой тепловой магистрали зависит теплоснабжение до 30 % жителей Благовещенска», – рассказал главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

Неплановый ремонт тепломагистрали Северного района на аварийном участке стартовал 13 сентября. Всего планировалось заменить 556 метров трубопровода диаметром 820 миллиметров, новые лотки и строительные конструкции.

Ремонт этого участка тепломагистрали на улице Студенческой не был включен в график ремонтов 2019 года. Но техническое обследование при текущем ремонте показало неудовлетворительное состояние трубопровода. На работы энергетики дополнительно изыскали более 15 миллионов рублей.

С завершением ремонта на тепломагистрали Северного района подачу горячей воды в микрорайон № 2, часть микрорайона № 3, на КПП и ЦЭС планируется возобновить в ночь с 26 на 27 сентября, сообщает пресс-служба Благовещенской ТЭЦ.