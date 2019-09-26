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26сентября
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сегодня, 13:12 1

Этаж общежития в Благовещенске отдали для проживания подтопленцев

Этаж общежития в Благовещенске отдали для проживания подтопленцев
Фото: instagram.com/minsotsamur

Новая мебель, сантехника, входные двери, плитка, свежая побелка и покраска – второй этаж в общежитии одного из учебных учреждений Благовещенска был отдан для длительного проживания амурчан, пострадавших в результате ЧС этого года.

В настоящее время в ряде подтопленных жилых домов продолжаются ремонтные работы, в частности, восстанавливаются печи, поврежденные после наводнения. Но не все дома подлежат восстановлению. В Приамурье в настоящее время действует два пункта длительного размещения (в поселке Новобурейский, а также в Моховой Пади в Благовещенске).

Как сообщает в Инстаграме министерство социальной защиты населения Амурской области, еще один дополнительно открываемый пункт готов принять семьи подтопленцев. В нем побывала рабочая комиссия областного правительства под руководством заместителя председателя Ольги Лысенко и главного федерального инспектора по региону Игоря Шипова. В группу вошли руководители минсоцзащиты, минимущества, минспорта, минобрнауки. От министерства социальной защиты населения в проверке готовности здания приняли участие замминистра Галина Шелкова и ведущий консультант отдела министерства Татьяна Булатова.

В комнатах ПДП будут проживать семьи, но не более трех человек. Есть общая комната отдыха для просмотра телевизора, есть бытовая комната, где можно будет постирать, высушить и погладить одежду. Для кухни приобретена новая бытовая техника, а для туалетной комнаты – новая сантехника и обновлена облицовочная плитка.

Комиссия обсудила, какие моменты еще следует учесть для комфортного проживания в ПДП, например, удобного длительного хранения вещей. В целом, замечаний не выявлено. Кроме того, при выборе здания учитывалась близость общежития к парку отдыха, крупным торговым точкам, детскому саду, школе, а также транспортная доступность (близость остановок общественного транспорта).

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    40 секунд назад

    Это кому так повезло?

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