В бюджете Благовещенске предусмотрели выплаты пострадавшим от паводка и средства на ремонт дорог

В четверг, 26 сентября, состоялось первое рабочее заседание Благовещенской городской Думы нового созыва. Среди вопросов было внесение изменений в главный финансовый документ города.

«Один из наиболее важных вопросов повестки – внесение изменений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Всего в казну поступили почти 140 миллионов, которые будут направлены на первоочередные нужды, ремонт дорожной сети и благоустройство города: строительство и ремонт улично-дорожной сети Благовещенска – 1,8 миллиона рублей, содержание и ремонт улично-дорожной сети – 14,2 миллиона рублей.

А также предусмотрены средства для ликвидации последствий летнего паводка: 16,1 миллиона рублей единовременная материальная помощь пострадавшим гражданам. 1,1 миллиона – на мероприятия по оздоровлению детей из муниципальных образований Амурской области, входящих в границы зоны ЧС, то есть пребывание детей из пострадавших районов в летних оздоровительных лагерях Благовещенска. Также 70,8 миллиона рублей направляется на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», – прокомментировала председатель городской Думы Елена Евглевская.

Еще 6,2 миллиона рублей пойдет на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных, 3,3 миллиона потратят на модернизацию коммунальной инфраструктуры: оснащение насосных станций частотно-регулирующими приводами. На компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций направлено 19,7 миллиона рублей, а на сохранение памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года – 5,2 миллиона.

Также народные избранники перераспределили собственные доходы города в сумме 54,2 миллиона рублей. Из них 14,2 миллиона направили на содержание и ремонт улично-дорожной сети; 6 миллионов – на уборку несанкционированных свалок; 5,9 миллиона – на содержание общественных зеленых территорий; 5,7 миллиона – содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения; 4,5 миллиона – на содержание муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств и еще 1,8 миллиона пойдет на строительство и ремонт улично-дорожной сети Благовещенска, сообщает пресс-служба Благовещенской городской Думы.