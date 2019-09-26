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26сентября
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сегодня, 12:15 0

В ДВОКУ поступило более 40 модернизированных боевых машин

В ДВОКУ поступило более 40 модернизированных боевых машин
Фото: structure.mil.ru

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище Благовещенска поступила партия модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. Всего в течение года их количество превысило 40 единиц.

В модернизированной версии БМП-2 идеально сочетаются высокая боевая эффективность, простота конструкции и эксплуатации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа

Основным отличием новой версии является наличие новейшей радиостанции пятого поколения «Акведук» с возможностью ведения засекреченной связи. Новая радиостанция в несколько раз повышает скорость передачи информации и ее защищенность.

Имеется также ряд других доработанных агрегатов и механизмов, что делает новые машины БМП-2 более совершенными по сравнению с машинами предыдущего поколения.

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#военные #транспорт

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