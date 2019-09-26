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26сентября
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сегодня, 11:41 0

Желая взять кредит, амурчанка лишилась своих сбережений

Желая взять кредит, амурчанка лишилась своих сбережений
Фото: pixabay.com

Пытаясь оформить кредит через интернет, жительница Шимановска стала жертвой мошенников. Амурчанка не только не получила деньги, но и лишилась собственных сбережений – обманщики выманили у нее почти 175 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что амурчанка, решив взять кредит, зашла в интернет и на сайте одного из банков оставила электронную заявку. На следующий день с ней связалась якобы сотрудница банка и сообщила, что заявка на кредит одобрена и теперь необходимо заполнить анкету. Женщина продиктовала всю необходимую информацию. Через некоторое время злоумышленница снова перезвонила, сказала, что нужно оплатить заявку – перевести деньги на банковскую карту. Потерпевшая послушно перевела запрашиваемую сумму. После этого потерпевшей еще несколько раз поступали звонки по поводу оплаты различных услуг для получения кредита – за обновление кредитной истории, страховку, услуги курьера и другое. Все суммы амурчанка перевела на указанный злоумышленниками счет, сообщает управление МВД России по Амурской области.

В итоге женщина осталась без своих 175 тысяч рублей, а кредит ей никто не дал. Поняв, что ее обманули, амурчанка обратилась в полицию. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Причастные к преступлению лица устанавливаются.

«Если с вами связываются сотрудники банков, сообщают об одобренном кредите, а после начинают требовать внести какую-либо оплату, будьте внимательны! Это могут быть мошенники. Не действуйте под диктовку незнакомцев. Перепроверьте информацию, перезвонив в банк», – напоминают сотрудники полиции.

Если избежать обмана не удалось, нужно сразу обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 с городского или 102 с мобильного.

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#закон #криминал #происшествия

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